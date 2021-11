Mesmo com pouca idade, Pedro Henrique Barreto já teve a oportunidade de mostrar o dom para o ator Iran Malfitano e o jogador do Flamengo, Arrascaeta. - Foto: Arquivo Pessoal.

Mesmo com pouca idade, Pedro Henrique Barreto já teve a oportunidade de mostrar o dom para o ator Iran Malfitano e o jogador do Flamengo, Arrascaeta. Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 26/11/2021 20:38 | Atualizado 26/11/2021 20:38

MACAÉ - Em Macaé, um jovem de apenas 18 anos vem atraindo a atenção de diversos famosos Brasil afora. O motivo? Ele se tornou o 'Churrasqueiro das Celebridades'. Mesmo com pouca idade, Pedro Henrique Barreto já teve a oportunidade de mostrar o dom para Leandro Firmino, Iran Malfitano, Dudu Oliveira, Arrascaeta, Ferrugem, Marcelo Marrom, e muitos outros.



No último sábado (20), Pedro foi convidado para ser o "chef do churrasco" no backstage dos shows do cantor Ferrugem e das bandas Menos é Mais e Vou Zuar, que aconteceu em Rio das Ostras. Na ocasião, Ferrugem se mostrou impressionado ao comer um pedaço de acém preparado pelo jovem talento. "Isso é acém? Está muito bom. Ele conversa com o boi antes", brincou o cantor de pagode.



A trajetória de Pedro, que nasceu em Campos dos Goytacazes, no mundo das carnes começou aos 15 anos, quando um tio convidou o pai, Ralph Barreto, para montar o Xurrasclube, uma casa de carnes nobres em Macaé. "Meu pai trabalhava embarcado e, assim, ele não precisaria mais ficar longe da família. Eu queria ajudar muito ele e tinha acabado meu ano letivo, então ofereci minha ajuda nos finais de semana, mesmo não sabendo nada de carne", relembra.



E foi a partir desse ponto que o rapaz "tomou gosto pela coisa", começando a estudar sobre o assunto e participando de cursos no eixo Rio-São Paulo. Pedro conta que "ficava só na parte teórica" e, conforme o tempo foi passando, foi "praticando fazendo churrasco para os amigos mais próximos".



Durante os churrascos, o jovem falava sobre o conhecimento que havia adquirido, mostrando os tipos de carnes, cortes e cuidados que tomava no preparo. "Fui fazendo para mais pessoas, buscando ampliar o conhecimento e aperfeiçoando a técnica de churrasco ao máximo", diz.



Pedro visitou diversos lugares para estudar a arte do churrasco e começou a ser contratado para alguns eventos, ministrar cursos e lives. Ele aproveitou a oportunidade e passou a ter contato com os famosos.



"Me sinto muito feliz por estar tendo oportunidades assim. É algo que eu nunca imaginaria. Recebo elogios pelo fato de ser novo. É até difícil, na verdade. Por ter uma cara novinha, as pessoas muitas vezes ficam com um pé atrás. Mas eu quebro o tabu do churrasqueiro com estilo mais rústico e mais velho", garante Pedro, confessando que, apesar da fama de "Churrasqueiro das Celebridades", gosta mesmo é de cozinhar pratos com frutos do mar e doces.