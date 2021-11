O homem foi encaminhado para o Pronto Socorro Municipal, onde recebeu atendimento e, em seguida, para a 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP). - Foto: Arquivo Pessoal.

O homem foi encaminhado para o Pronto Socorro Municipal, onde recebeu atendimento e, em seguida, para a 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP).Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 26/11/2021 11:19 | Atualizado 26/11/2021 11:20

MACAÉ - Um homem, identificado apenas como A., foi detido após ameaçar a esposa de morte e atacar funcionários do Centro Pop, em Macaé, na manhã desta quinta-feira (25). Ele precisou ser contido pela Guarda Municipal com uso moderado da força. Conforme os agentes, uma equipe do Grupamento de Ações Operacionais (GAOp) foi acionada na Rua José Bruno de Azevedo, onde o elemento estava fazendo ameaças contra a vida da mulher.

O casal é assistido pelo Centro Pop, que serve para acolhimento diurno dos moradores em situação de rua. Os funcionários do local também foram intimidados pelo homem, que jogou tijolos e pedras na unidade, e precisaram trancar os portões. Em seguida, ele entrou em fuga no sentido bairro Cajueiro.



Os agentes realizaram um cerco tático e conseguiram alcançar o criminoso, que havia invadido uma residência. Ele entrou em luta corporal contra a guarnição e, em outra tentativa de fuga, pulou o muro de uma escola infantil, caindo no quintal, onde foi capturado pelos guardas e, novamente entrou em luta corporal, obrigando os agentes a fazerem uso moderado da força para algemá-lo e ser contido.



O homem foi encaminhado para o Pronto Socorro Municipal, onde recebeu atendimento e, em seguida, para a 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP). A vítima preferiu não representar a violência doméstica, sendo o elemento autuado apenas por crime de desobediência, assinando um termo circunstanciado e liberado em seguida.