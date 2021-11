A pedalada começou com concentração, às 8h, no Posto 2 da orla dos Cavaleiros e seguiu até a Praia de Imbetiba para iniciantes - Divulgação/Bruno Campos

Publicado 29/11/2021 11:47

Macaé - Em um percurso de cinco quilômetros, o Festival Pedala Macaé encerrou, neste domingo (28), sua programação. O evento, com apoio logístico da prefeitura, reuniu cerca de 90 ciclistas. A pedalada começou com concentração, às 8h, no Posto 2 da orla dos Cavaleiros e seguiu até a Praia de Imbetiba para iniciantes. Já os experientes percorreram mais seis quilômetros até a pista BMX, no bairro Aeroporto. A iniciativa teve participação especial da cicloativista Renata Falzoni.

O coordenador de projetos da Secretaria de Esportes, Vicente Passos, destacou a importância do poder público apoiar práticas como o projeto Pedala Macaé, do Instituto Aromeiazero, de São Paulo, que incentiva a inclusão social e a vida saudável. “Essa pedalada marca o encerramento de diversas ações que esse instituto realizou ao longo do ano. Vários grupos de ciclismo estiveram presentes e a proposta da prefeitura é estar sempre incentivando ações como essa, pois a população é beneficiada em diversos aspectos”, acrescentou Vicente.

Para a cicloativista Renata Falzoni, a bicicleta é capaz de promover a inclusão social, o lazer e a saúde. “Hoje é um dia para celebrarmos a cultura da bicicleta em Macaé. Além disso, essa ferramenta melhora a mobilidade urbana e movimenta a economia”, frisou.

O diretor de Desenvolvimento Institucional do Projeto Pedala Macaé, Murilo Casagrande, afirmou que o Festival Pedala Macaé marca a primeira fase do projeto na cidade, com a parceria da prefeitura. “Começamos com a campanha Bike Parada não Rola, por meio da arrecadação de bicicletas abandonadas, que são destinadas a outras ações como Viver de Bike, iniciativa de geração de renda, e Rodinha Zero, compartilhada nas escolas para as crianças realizarem lazer e atividade física”, disse Murilo.

No sábado (27), o projeto contemplou as escolas municipais de Educação Infantil Professora Cândida Maria da Silva Vieira e Átilla de Aguiar Maltez Júnior, sediadas no bairro Cajueiros. Os alunos de dois a cinco anos pedalaram em bicicletas com monitores. O evento contou, ainda, com bate-papo sobre sustentabilidade, distribuição de mudas de árvores frutíferas, oficinas de mecânica comunitária, com o conserto de 53 bicicletas, gratuitamente, e vivência do Projeto Rodinha Zero.