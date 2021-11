Além de Macaé, os municípios de Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu, Cardoso Moreira, Carapebus, Quissamã, São Fidélis, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana também estarão na pauta - Divulgação

Além de Macaé, os municípios de Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu, Cardoso Moreira, Carapebus, Quissamã, São Fidélis, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana também estarão na pauta Divulgação

Publicado 30/11/2021 09:00

Macaé - Macaé sedia no dia 2 de dezembro (quinta-feira) o Encontro para o Desenvolvimento Econômico Regional, quando lideranças públicas e privadas estarão reunidas, promovendo um debate sobre vocações, oportunidades, investimentos, gargalos e desafios, além de estabelecerem agendas para o desenvolvimento da região Norte Fluminense.

A promoção do evento é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro e engloba, além de Macaé, os municípios de Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu, Cardoso Moreira, Carapebus, Quissamã, São Fidélis, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana.- Macaé será anfitriã nesta parceria entre municípios e Estado cujo objetivo é unir as prefeituras com o Estado, discutindo o arranjo produtivo e de serviço local por meio de rodadas de negócios, contando com grandes players do mercado - afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna, destacando o empenho do prefeito Welberth Rezende em fortalecer o potencial econômico de Macaé, reforçado também nas ações regionais coordenadas pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinícius Farah.Na programação do encontro, das 9 às 11 horas será a abertura institucional com assinatura da carta de compromisso entre os prefeitos e o Governo do Estado; de 11 às 12h30, reunião temática sobre perspectiva do setor do óleo e gás com instituições que representam o setor e o mercado local; de 13h30 às 18 horas, oficina/panorama do desenvolvimento regional, com objetivo de promover um debate sobre vocações econômicas da região como agricultura familiar, turismo, comércio, pesca, além do petróleo.Simultaneamente à oficina, será promovida no espaço destinado a negócios a rodada do Compra RJ, com 17 empresas âncoras - públicas e privadas - das 13 às 18 horas. De 11 horas às 12h30, o Sebrae, que é o agente técnico do evento, vai detalhar como ser fornecedor do Governo do Estado do Rio e das prefeituras, com participação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do RJ. Haverá área de atendimento, das 10 às 18 horas, com estandes das prefeituras, Agência Estadual de Fomento (AgeRio), Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin), Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), Sebrae, Fecomércio, CRC e Instituto Proa.