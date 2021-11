Publicado 29/11/2021 19:03

Macaé - O sistema para coleta e tratamento de esgoto segue em ampliação em Macaé e a programação para os próximos dias foi divulgada pela BRK. Confira os locais com intervenções previstas:

Imbetiba – Para a recuperação do pavimento, estão previstas intervenções na Avenida Agenor Caldas (entre a Elias Agostinho e a Jesuítas); na Rua Doutor Luiz Bellegard (esquina com a Papa João XXIII) e na Vila Bráulio Martins Viana. Já para implantação de redes há trabalhos previstos na Avenida dos Jesuítas (entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua Agripino Francisco Martins); na Rua do Sacramento (esquina com a Vila Bráulio Martins Viana); na Rua Américo Peixoto (entre a Rua Dr. Zamenhof e a Avenida Agenor Caldas); na Rua Custódio Silva Jr. (entre a Rua Agripino Francisco Martins e a Avenida Agenor Caldas); na Rua Fernando Maurício Magalhães; na Rua Jorge Caldas; na Rua Agripino Francisco Martins (entre a Avenida dos Jesuítas e a Rua Custódio da Silva Júnior) e na Travessa Sana (entre as ruas Velho Madureira e Augusto de Carvalho). E na Demétrio Fragoso (entre a Avenida Agenor Caldas e Dr. Zamenhof), a intervenção é para a construção de elevatória.

Praia Campista – Previsão de trabalhos para construção da elevatória do Parque da Cidade, além da atuação na Antônio Russel Valença (esquina com a Otávio Laurindo de Azevedo) para refazimentos internos e na própria a Otávio Laurindo de Azevedo para recuperação do pavimento.

Costa do Sol – Atuação pontual na Rua Casimiro de Abreu (entre a José de Aguiar Franco e Doze).

Sol y Mar – Na Avenida Evaldo Costa (entre a Rua Eleosina Pereira de Queirós Matoso e a Alameda Cláudio Moacyr) a previsão é para recuperação do pavimento.

Riviera Fluminense – Na Avenida Dr. Humberto de Queiroz Matoso seguem as intervenções para a construção da elevatória no lote próximo ao cruzamento com a Rua Eleosina Pereira de Queirós Matoso.

Programação

Os trabalhos são realizados por trechos e as equipes não necessariamente atuam em todas as vias simultaneamente. São necessários cuidados e a compreensão de quem circula por estes trechos, já que há previsão de interdições (parciais e totais), desvios no fluxo. A atenção à sinalização deve ser redobrada para evitar acidentes, assim como a necessidade da colaboração em não estacionar os veículos nestas ruas nos dias previstos para a realização das obras. Nos casos de emergências médicas ou de serviços essenciais (Bombeiros, Defesa Civil etc.), a passagem será liberada.