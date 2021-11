Material foi levado para na 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP) - Divulgação/PM

Publicado 29/11/2021 23:38

Macaé - A Polícia Militar (PM) apreendeu, na manhã desta segunda-feira (29), uma carga de drogas, munições e material do tráfico de drogas na Fronteira, em Macaé, após uma denúncia.

De acordo com a ocorrência, os agentes receberam informações de que elementos ligados ao tráfico de drogas estariam armazenando entorpecentes na Avenida Naútica. Ao perceberem a aproximação da viatura no local, os criminosos entraram em fuga.

Após buscas, a PM conseguiu apreender 84 buchas de maconha, 70 sacolés de cocaína, 12 munições calibre 7.62, um carregador com 15 munições 9mm, 17 rádios transmissores com dez bases e nove baterias reserva, além de oito fogos de artifício.

A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP). Ninguém foi preso.