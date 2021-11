Com a nova estrutura, a unidade irá atender atletas de diversas modalidades esportivas, como vôlei, basquete, handebol, futsal, tênis de mesa, além de oficinas de artes marciais - Divulgação

Com a nova estrutura, a unidade irá atender atletas de diversas modalidades esportivas, como vôlei, basquete, handebol, futsal, tênis de mesa, além de oficinas de artes marciaisDivulgação

Publicado 29/11/2021 19:17 | Atualizado 29/11/2021 19:21

Macaé - Com término previsto para dezembro do próximo ano, a obra do Ginásio Poliesportivo é uma realidade e segue em ritmo acelerado. Os trabalhos retomaram nesta semana e o planejamento é que, com a nova estrutura, a unidade desenvolva projetos para atender atletas de diversas modalidades esportivas, como vôlei, basquete, handebol, futsal, tênis de mesa, além de oficinas de artes marciais.

De acordo com o secretário de Obras, Felipe Bastos, a fase licitada inclui a recuperação da estrutura metálica horizontal e vertical, estrutura espacial, além de cobertura e rampas. Ainda estão inseridos no projeto as esquadrias, fechamento externo, elevação do piso da quadra, desnível do pavimento externo e nova subestação.

"Com as obras, o ginásio estará apto a realizar eventos e também, poderá alocar novamente o setor administrativo da Secretaria de Esportes. A reforma ainda conta com projetos de instalação elétrica, arquitetônica e hidrossanitária", destacou Felipe Bastos.

O secretário de Esportes de Macaé, Marvel Maillet, informou que assim que as obras de reforma estrutural estiverem concluídas, a prefeitura vai retomar com os projetos sociais. "O objetivo é movimentar o esporte na cidade, valorizar os atletas e oferecer inclusão social", pontuou Marvel.

O Ginásio Poliesportivo Engenheiro Maurício Soares Bittencourt, localizado no Bairro Sol Y Mar, já foi palco de inúmeras atrações esportivas e a proposta da Prefeitura de Macaé é renovar o espaço, que é um equipamento de extrema importância para o esporte, lazer e cultura do município.