Para receber a Segunda Dose é preciso apresentar documento de identificação com foto e comprovante de vacinação da Primeira DoseDivulgação

Publicado 29/11/2021 11:49 | Atualizado 29/11/2021 11:53

Macaé - O calendário municipal de vacinação contra a Covid-19 de Macaé segue na próxima semana com a aplicação da segunda dose de Pfizer para as pessoas com retorno agendado até o dia 3 de dezembro.



As pessoas que perderam o prazo de retorno de Pfizer, ou que estão com a segunda dose marcada para até sexta-feira (3), podem procurar os 32 polos de vacinação do município, de segunda a sexta, de 8h30 às 12h.



Já as pessoas com retorno atrasado para AstraZeneca e Coronavac devem procurar a Casa da Vacina, de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Para receber a segunda dose é preciso apresentar documento de identificação com foto e comprovante de vacinação da primeira dose.



Acompanhe o calendário de vacinação contra a Covid-19 nas redes sociais e site oficial da prefeitura.