No local indicado, após rondas, os agentes encontraram o material furtado na entrada do estabelecimento. Foto: Divulgação/GM.

Publicado 30/11/2021 18:56 | Atualizado 30/11/2021 19:24

MACAÉ - Agentes do Grupamento de Apoio Operacional (GAOp) da Guarda Municipal de Macaé prenderam dois homens acusados de furto no bairro Ajuda de Baixo na manhã desta terça-feira (30), após uma denúncia.

Segundo a ocorrência, os guardas receberam uma informação de que os elementos estariam furtando longarinas de cadeiras do antigo Centro de Convivência do Idoso (CCI) e levando para um ferro velho próximo a torre.



No local indicado, após rondas, os agentes encontraram o material furtado na entrada do estabelecimento. Ao ser indagada, a proprietária disse que os criminosos haviam deixado o produto e retornariam para negociar os valores.



Ao voltarem para o ferro velho, a dupla foi presa em flagrante. Eles foram encaminhados para a 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), autuados e presos por furto e dano ao patrimônio público. Na ação, o GAOp recuperou 12 longarinas com quatro cadeiras e oito grades de ferro.