Atuante no meio musical desde 2014, mais especificamente no meio da cultura Hip Hop, Fagner possui 25 trabalhos lançados - Arquivo Pessoal

Publicado 30/11/2021 10:45 | Atualizado 30/11/2021 11:02

Macaé - Foi sancionada, recentemente, a lei que institui a Semana Estadual do Hip-Hop, no estado do Rio. O governador Cláudio Castro afirmou que de agora em diante, o Hip Hop tem um espaço especial no calendário e os apaixonados por esse estilo podem deixar esse período marcado na agenda. A lei tem como coautor, o deputado estadual macaense Chico Machado (PSD).



Fagner da Silva Gomes, vulgo Mc Faguera, tem 22 anos e divide a carreira artística com sua outra profissão, estudante e estagiário de Educação Física, na academia Bem Estar Fitness. Convidado pelo O DIA, o jovem comenta a nova lei estadual, e acredita que o Brasil está começando a caminhar na estrada do reconhecimento cultural e social que o Hip Hop merece, mas que ainda tem muito chão pela frente.

Mc Faguera, 22, divide a carreira artística com sua outra profissão, estudante e estagiário de Educação Física, na academia Bem Estar Fitness Arquivo Pessoal

"Espero que a lei incentive a cultura Hip Hop, e não seja só mais uma escritura no papel. Que realmente tenham pessoas que irão fazer acontecer tudo que foi escrito. Acredito na melhoria, mas a gente que está nessa realidade, sabe que só é bem visto quando explode um hit, antes disso marginalizam o máximo qualquer vestígios de cultura Hip Hop", contou em tom de desabafo.

O rapper também relatou que o movimento Hip Hop salva vidas, e que com a cultura da dança de rua, do rap, do freestyle, muitos jovens deixam de se envolver em uma vida errada e conseguem se desligar da criminalidade.

"Eu que não sou um artista grande, territorialmente falando, já presenciei alguns jovens que eram envolvidos no crime mudarem sua cabeça por causa de uma música minha. Mudaram de vida por causa do rap, hoje eles têm um trabalho digno, uma vida digna por causa do Hip Hop... Olha que surreal isso, não foi eu que fiz isso, eu só fui um veículo, e isso é muito motivador para nós artistas, saber que nosso trabalho está sendo visto por quem realmente precisa, além de fama e status, acredito que tudo é consequência, mas a mensagem está sendo passada", disse Faguera.



Para o deputado coautor, a importância dessa lei é avaliada pela força imediata que ela dá aos artistas e produtores de Hip-Hop:



“As manifestações realizadas durante a Semana Estadual do Hip-Hop poderão ocorrer em espaços públicos, além de incluir atividades em escolas e centros culturais. O Poder Executivo Estadual, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o Conselho Estadual de Políticas Culturais poderão estabelecer regulamentos e canais de incentivos e suporte ao desenvolvimento do Hip Hop no Estado do Rio”, ressaltou Chico Machado.



O governador Cláudio Castro afirmou que, o povo fluminense abraçou o Hip Hop e fez do Rio de Janeiro uma das suas moradias. “Os grafites pelas ruas e os eventos artísticos confirmam isso e são responsáveis por gerar empregos, despertar talentos e praticar a inclusão”, destacou.



Como o dia 12 é o dia mundial do Hip Hop, a data ficou como referência para a semana estadual do estilo musical.

Mc Faguera - Atuante no meio musical desde 2014, mais especificamente no meio da cultura Hip Hop, Fagner possui 25 trabalhos lançados. Seu primeiro trabalho como Mc foi produzido em 2016, ano que iniciou e criou o grupo denominado Margem22. Esse trabalho, na época, atingiu a marca de 3,5 mil de views no YouTube, o tornando conhecido na cidade e atraindo muitos olhares. Antes de 2016, Fagner era conhecido como Mc de batalhas nas rodas culturais de Macaé.



A música que mais abriu as portas para o artista, foi a "Toy $tory", lançada em 2019, alcançando 25 mil views no YouTube, e com uma ascensão muito grande no Spotify, trazendo um grande número de inscritos para o seu canal.

Faguera conta que, a música Toy $tory proporcionou momentos únicos, que o levou, ao lado de outro grupo chamando Flex Mob, receberem o convite para abrir o show do Cacife Clandestino, que é um dos grandes nomes do rap no Brasil.

O rapper registra seus trabalhos no seu perfil profissional do Instagram @fag_original.

Movimento Hip Hop - O movimento cultural que começou nos anos 1970, nas comunidades afrodescedentes de Nova York, une música, dança, ação social, e se espalhou pelo mundo. No Brasil, a cidade de São Paulo se tornou o maior polo de hip hop da América Latina.