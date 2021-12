Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah, foi recebido pelos gestores dos municípios que contemplam as regiões Norte e Noroeste Fluminense - Divulgação/Rui Porto Filho

Publicado 03/12/2021 06:30

“Essa Carta atesta nosso empenho em. Do menor ao maior, todos são importantes. Para que a Saúde, Educação, Esporte e Segurança Pública sejam setores fortes, é. Com verba pública e um poder executivo que queira fazer muito, todas as áreas podem se desenvolver muito, é simples”, afirmou Vinícius Farah.Farah também ressaltou a, pois entende que uma cidade bem desenvolvida precisa ir além de gerar empregos, ela precisa. E, para isso, é preciso, garantindo acesso aos estudos e às vagas disponíveis no mercado.“Só existe emprego para a população local se garantir qualificação para quem vive aqui. É por isso que a parceria com as instituições é importante”, pontuou Vinícius Farah. Referindo-se a participação do, com estandes, palestras e orientações do setor, durante o evento.

O Encontro sediado por Macaé contou também com a participação do Secretário Estadual de Meio Ambiente, Thiago Pamplona; do Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Macaé, Rodrigo Vianna; do presidente da Câmara de Macaé, Cesinha, além do diretor de operações do Senac, Pedro Teixeira; presidente da regional do Sistema Firjan, Francisco Roberto Siqueira, e o presidente do Sebrae RJ, Júlio César Resende.

Macaé assume o protagonismo de constituir uma nova trajetória rumo ao desenvolvimento, baseada no fortalecimento das atividades base da economia Divulgação/Rui Porto Filho

O Coordenador Regional do Sebrae/RJ, Guilherme Reche, ressaltou que o Sebrae atuou fortemente na execução de todas as atividades no Encontro:“Nosso propósito principal é, gerem mais resultados, empreguem mais e ampliem seus negócios de forma estruturada. E nada melhor do que conectá-las aos grandes players do mercado e dos municípios para buscar oportunidades”, contou Reche.. Isso tudo atrelado à agenda do Desenvolvimento Econômico unificado na região, buscando alternativas e novos investimentos, vai ampliar de forma consolidada o grande potencial de crescimento que tanto esperamos”, concluiu o gestor do Sebrae.‘Compra RJ’, que aconteceu no período da tarde. Para o empresário, o evento foi muito significativo, pois ajuda anas vendas nos últimos anos.“Com o avanço da vacinação, principalmente de outubro em diante, já tivemos um aumento no comércio. Meu segmento de materiais elétricos e parafusos especiais sentiu uma crescente.”, explicou Daniel, que também atua em outra empresa de família, na área de automação elétrica. ONG Proa , presente no evento, divulgou seu trabalho e alinhou parcerias com novas empresas. Ode idade, que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas e que buscam seu primeiro emprego.Ao final do curso, ospara vagas de posições de início de carreira e primeiro emprego. Todos receberão certificado de conclusão emitido pelo PROA Atualmente,. Outra turma se forma em janeiro/22. Na região, a ONG tem parceria de empregabilidade com a empresa Baker Hughes e está iniciando com o Porto do Açú.Para se inscreverem para as próximas turmas, ose realizar seu cadastro, seguindo o passo a passo disponível.O Encontro para o Desenvolvimento Regional do Estado do Rio de Janeiro também promoveu uma reunião temática sobre perspectiva do setor do óleo e gás com instituições que representam o setor e o mercado local.A oficina/panorama do desenvolvimento regional, promovendo um debate sobre vocações econômicas da região como agricultura familiar, turismo, comércio, pesca, além do petróleo.O Sebrae, que foi o agente técnico do evento, detalhou como ser fornecedor do Governo do Estado do Rio e das prefeituras, com participação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do RJ.