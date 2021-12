De janeiro a outubro, a "Cidade Energia" registrou 9,3 mil novas contratações garantidas por setores como a construção civil, indústria e serviços - Divulgação/Bruno Campos

Publicado 05/12/2021 08:00

Macaé - Os novos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho indicam que Macaé se mantém na liderança no Estado do Rio de Janeiro como o município que mais criou oportunidades em 2021. De janeiro a outubro, a “Cidade Energia” registrou 9,3 mil novas contratações garantidas por setores como a construção civil, indústria e serviços.



Ao registrar o melhor desempenho na criação de postos de trabalho dos últimos nove anos, Macaé se consolida como polo de investimentos em segmentos que dão suporte ao mercado do petróleo, gás e energia, e que possuem características locais como o comércio.



Essa nova dinâmica influencia de forma direta na retomada do mercado de trabalho local, gerando assim mais oportunidades para a população.

“O município registra hoje a expansão de um novo parque onshore ligado a indústria de óleo, gás e energia, além de áreas como o mercado varejista, prestação de serviços e vendas. E essa nova realidade aquece setores como a construção civil, prestadores de serviços e o comércio, pilares da nossa economia. Vivemos um novo ritmo de retomada e que garantirá ainda mais oportunidades para a nossa população”, afirmou o prefeito Welberth Rezende.

De janeiro a outubro deste ano, a construção civil criou 4.423 postos de trabalho em Macaé. Já os setores de serviços e da indústria garantiram 4.105 novas oportunidades. O comércio registrou 784 contratações no período. E a agropecuária, abriu sete vagas.