Seis bairros recebem intervenções de obras nesta semanaDivulgação

Publicado 06/12/2021 06:00

Macaé - As intervenções para ampliação do sistema para coleta e tratamento de esgoto seguem acontecendo em Macaé e a programação para os próximos dias inclui trabalhos em vias de seis bairros. Confira os locais previstos:



Centro – Há trabalhos programados para dois trechos da Avenida dos Jesuítas, com possibilidade de atuação no final de semana: no cruzamento com a Avenida Rui Barbosa, para execução de rede, e entre Rua Teixeira de Gouveia e a Avenida Rui Barbosa para pavimentação.



Imbetiba – Para a recuperação do pavimento, programação de intervenções na Rua Doutor Luiz Bellegard (esquinas com a Papa João XXIII e com a Demétrio Fragoso) e na Rua Américo Peixoto (entre a Rua Dr. Zamenhof e a Avenida Agenor Caldas), onde estão previstos trabalhos no final de semana, além da Rua do Sacramento (esquina com a travessa Barreto) e da Vila dos Atletas (próximo à esquina com a Avenida dos Jesuítas). Já para implantação de redes há trabalhos previstos no final de semana na Avenida dos Jesuítas (entre a Vila dos Atletas e a Rua Agripino Francisco Martins) e nos próximos dias na Avenida Agenor Caldas (entre a Américo Peixoto e a Avenida dos Jesuítas e entre a Avenida Elias Agostinho e a Rua Custódio Da Silva Jr.), na Rua da Igualdade (entre as avenidas Elias Agostinho e dos Jesuítas) e na Rua Custódio Silva Jr. (entre a Rua Agripino Francisco Martins e a Avenida Agenor Caldas). Já para as ruas Agripino Francisco Martins (esquina com a Avenida dos Jesuítas) e Demétrio Fragoso (entre a Avenida Agenor Caldas e Dr. Zamenhof), a intervenção é para a construção de elevatórias.



Praia Campista – Previsão de continuidade na construção da elevatória do Parque da Cidade, incluindo trabalhos no final de semana, além da atuação na Antônio Russel Valença e na Otávio Laurindo de Azevedo, assim como no trecho da ciclovia na Avenida Carlos Augusto Tinoco Garcia (próximo ao sinal do parque da Cidade) para recuperação do pavimento nos próximos dias.



Costa do Sol – Atuação para implantação de redes na Rua José de Aguiar Franco (esquina com a Jesus Soares Pereira).



Sol y Mar – Na Avenida Evaldo Costa (entre as ruas Turmalina e Eleosina Pereira de Queirós Matoso) a previsão é para recuperação do pavimento.



Riviera Fluminense – Na Avenida Dr. Humberto de Queiroz Matoso seguem as intervenções para a construção da elevatória no lote próximo ao cruzamento com a Rua Eleosina Pereira de Queirós Matoso.