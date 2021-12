Acesso à pista é feito pela Linha Verde, na rua ao lado da ETE Centro (BRK) - Divulgação/Rui Porto Filho

Acesso à pista é feito pela Linha Verde, na rua ao lado da ETE Centro (BRK)Divulgação/Rui Porto Filho

Publicado 05/12/2021 11:19 | Atualizado 05/12/2021 11:23

Macaé - Macaé recebe, neste domingo (5), a última corrida do Campeonato Carioca de Automodelismo Off Road 2021. A modalidade abrange a condução por controle remoto de veículos automodelos. O evento, aberto ao público, acontece na pista de automodelismo, na Linha Verde, das 9h às 16h.

A programação é realizada pela Associação Carioca de Modelismo e reunirá pilotos de Macaé e de outras cidades dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, em quatro categorias: Buggy, Truggy, Buggy EP e Open.

A pista está aberta desde às 7h, os treinos oficiais iniciaram às 9h. Já as competições começam às 13h. O acesso à pista é feito pela Linha Verde, na rua ao lado da ETE Centro (BRK).

Arena de Modelismo - O espaço conta com pistas para aeromodelos e automodelos. O local é mantido pelos próprios usuários e recebe apoio da Prefeitura de Macaé para as práticas desportivas, com a realização de manutenções gerais.