Veículo Renault Kwid, de cor branca, havia sido roubado no bairro Aroeira. O carro foi visto empreendendo fuga no sentido da Linha AzulDivulgação/PM

Publicado 05/12/2021 12:49 | Atualizado 05/12/2021 12:55

Macaé - A Polícia Militar (PM), recuperou na madrugada, deste domingo (5), um veículo roubado, no bairro Lagomar, em Macaé. O carro da marca Renault Kwid, foi localizado na Travessa 2, Rua W16, por volta das 4:30h.



Segundo informações do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), após equipes receberem informações, dando conta que um veículo Renault Kwid, cor branca, havia sido roubado no bairro Aroeira, o carro foi visto empreendendo fuga no sentido da Linha Azul.

A PM ainda afirmou que, os setores da Polícia, Alfa, Bravo e APREV Lagomar, realizaram um cerco tático pela região, e após revidarem os tiros que, primeiramente, partiram do veículo roubado, a perseguição do automóvel percorreu pela Avenida Industrial sentido Lagomar, até que o veículo foi perdido de vista ao entrar no Lagomar.

O 32º BPM contou que, posteriormente quando em patrulhamento pela localidade, policiais avistaram três homens correndo, que ao perceberem a aproximação, efetuaram disparos contra as esquipes, que de imediato revidou. Os elementos fugiram, mas o automóvel foi recuperado.



A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP).