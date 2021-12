donativos recolhidos foram destinados ao projeto "Pão Nosso", da Paróquia Santo Antônio de Macaé - Divulgação/Alysson Nogueira

Publicado 06/12/2021 07:00

Macaé - A Pastoral Escolar do Instituto Nossa Senhora da Glória – INSG/Castelo, de Macaé, no RJ, realizou, na última terça-feira (30), a entrega dos alimentos oriundos da ação solidária “Dia de Doar”, em consonância com o Movimento União Pela Vida (UPV), da Rede Salesiana Brasil. O projeto visa mobilizar pessoas de todo o Brasil a fazerem sua parte, a fim de promover um país mais generoso e solidário, por meio da conexão entre sujeitos e causas sociais. Os donativos recolhidos foram destinados ao projeto “Pão Nosso”, da Paróquia Santo Antônio de Macaé, que atende cerca de 100 famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade.

Natal Solidário 2021

O Natal Solidário 2021 será a junção de todas as campanhas realizadas ao longo do 2º semestre, que resultaram na arrecadação de leite, produtos de higiene pessoal e alimentos para instituições que promovem ações sociais relevantes na cidade. Motivadas pelas coordenações de cada segmento pedagógico, as campanhas de solidariedade envolveram os Jogos Internos do Castelo – JIC 2021, Trote Beneficente, Pré-ENEM Solidário e, especialmente, o Projeto Saber Cuidar, dos alunos do Ensino Fundamental I. Todas estarão contribuindo para o FAC – Fraterno Auxílio Cristão, entidade comprometida com a promoção humana da Paróquia São João Batista. As doações de leite e produtos de higiene pessoal serão recebidas até o dia 09 de dezembro.

“Essas campanhas, alinhadas com as ações propostas no Pacto Educativo Global: cuidar da dignidade, dos direitos humanos, semear a fraternidade e colocar sempre a pessoa humana no centro, demonstram a nossa preocupação com a formação integral dos alunos, fazendo deles bons cristãos e honestos cidadãos”, pontua o coordenador da Pastoral Escolar, Renan Marinho.