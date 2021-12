Para o presidente Comte Bittencourt, um partido precisa ter posições claras sobre os principais temas e desafios que se colocam para a sociedade - Divulgação

Para o presidente Comte Bittencourt, um partido precisa ter posições claras sobre os principais temas e desafios que se colocam para a sociedadeDivulgação

Publicado 06/12/2021 19:43 | Atualizado 06/12/2021 19:46

Macaé - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, foi eleito vice presidente do partido Cidadania RJ, juntamente com o presidente Comte Bittencourt, no Congresso Estadual realizado no ultimo dia 02. Com a participação do Presidente Nacional, Roberto Freire, o Cidadania Estadual contou de forma remota com a presença de mais de 200 pessoas entre delegados, convidados, o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, prefeitos e vereadores.



Durante a programação os cientistas políticos Paulo Baia, Fábio Gomes, e Orlando Thomé, falaram sobre o cenário político nacional e estadual, traçando possibilidades de caminhos a serem analisados pelo partido. A eleição do novo Diretório, da Executiva, dos Conselhos Fiscal e de Ética, a delegação ao Congresso Nacional, a indicação dos coordenadores dos Núcleos: Juventude, Mulher, Diversidade e Cultural, a coordenação da Igualdade (que será oportunamente preenchida), aconteceu ao final da programação. As votações se deram por unanimidade.



A reflexão nacional das possíveis candidaturas de Ciro, Doria, Bolsonaro, Moro e Lula, refletindo nos estados foi um dos assuntos. No âmbito nacional o sociólogo Fábio disse que o pré candidato Moro está no limite do seu crescimento. “Ele possui a mesma dificuldade que o Doria. As pessoas se perguntam o objetivo das candidaturas se eles fazem por eles mesmos ou pela militância. Doria teve um embate com Bolsonaro e com a vacina. As coisas ficarão mais claras com o tempo. No Rj há uma satisfação do eleitor com o governo mas o cenário ainda está muito aberto. A expectativa da população é partir para o centro. Existem crises identificadas. Em 2018 a bandeira foi contra a corrupção e o sistema politico. A pauta para eleição 2022 não está definida mas deve ser economia e saúde. Devemos lembrar que um terço do eleito não foi as urnas em 2018”.



Para o presidente Comte Bittencourt, um partido precisa ter posições claras sobre os principais temas e desafios que se colocam para a sociedade. “Buscamos, de forma coerente concretizar os ideais democráticos da cidadania plena e da justiça social com novos modelos e soluções para a urgente melhoria das condições de vida da população”, disse.