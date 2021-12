Atendimento personalizado e humanizado são os pilares da Capo Viagens, que já vê os reflexos dessa postura nos resultados: a avaliação dos seus clientes. - Foto: Divulgação.

Publicado 06/12/2021 13:06 | Atualizado 06/12/2021 17:26

MACAÉ - Viajar faz bem para o corpo e mente. Pergunte a qualquer viajante se embarcar rumo a um novo destino não é uma experiência transformadora para a vida. Ainda mais se você não tiver que se preocupar com nada. Aquela ansiedade de largar tudo já tomou conta de você? Isso se chama férias! Mas, para aproveitar esse período da melhor forma, é preciso escolher o melhor atendimento.



Ir para um novo destino sem preocupações é o sonho de qualquer pessoa e, o que parecia praticamente impossível, se torna realidade quando são oferecidos um atendimento personalizado e de excelência desenvolvido exclusivamente para cada cliente. Essa é a missão da CAPO Viagens, a primeira agência on-line do Brasil que funciona 24h por dia. É o jeito simples de viajar.



Cadastrada na Associação Brasileira dos Agentes de Viagem (ABAV/RJ), no Ministério do Turismo (Cadastur) e certificada pelo Selo Reclame Aqui, a CAPO tem como missão proporcionar a melhor experiência possível para quem decide aproveitar os dias de descanso sem dor de cabeça. Desde a pré-venda, uma equipe preparada auxilia em todas as etapas: passagens com o melhor preço, check-in nos aeroportos, além de acompanhamento durante todo o roteiro e suporte pós-venda. Tudo pensado com muito cuidado para que cada cliente se sinta acolhido e seguro.

Enquanto a internet e os meios tecnológicos se expandem cada vez mais, a preferência por um atendimento mais personalizado e próximo ganha força, principalmente se tratando do relacionamento das instituições financeiras com seus clientes. A tendência pelo bom e velho “olho no olho” cresce tanto que tem influenciado até mesmo na escolha dos clientes.A agência é especializada nas emissões de passagens aéreas nacionais e internacionais com milhas, o que gera uma economia significativa no bolso do cliente. O paraense Orsini Nascimento, CEO da CAPO Viagens, conta que ficou deslumbrado com todas as oportunidades que as viagens feitas com uma agência poderiam proporcionar quando viajou de avião com os pais pela primeira vez, em 2003."Comecei a observar esse mundo de mordomias do cartão de crédito que meu pai tinha, como salas VIP, benefícios de transporte, sem pagar quase nada. Quando me mudei para o Rio de Janeiro, a passagem de avião era quase R$ 800 e com milhas, saía muito mais barato. Foi aí que tive o start para trabalhar com as milhas", relembra.O empresário começou a trocar as milhas em passagens para amigos e familiares, e, aos poucos, criou o próprio negócio como hobby, evoluindo, aos poucos para o grande patrimônio que possui hoje, com o surgimento de plataformas que permitiam a compra e venda de milhas.Em abril 2018, Orsini fundou a CAPO Viagens, com sede em Macaé, começando a vender passagens para agências de viagens. E foi com a pandemia da Covid-19 em 2020, que ele teve a ideia de expandir o atendimento para todos os clientes, que começaram a ter problemas com outras empresas. Orsini conta que viu "a oportunidade de levar esse atendimento de qualidade para todo o Brasil e, em outubro de 2020, desenvolvemos nosso site e uma plataforma de atendimento que dá uma tranquilidade em todas as etapas das negociações pré e pós-venda".A CAPO Viagens nasceu em abril de 2018 e é a primeira agência on-line do Brasil com atendimento personalizado 24h por dia, além de contar com as melhores ofertas em passagens aéreas e milhas. Tem a missão de proporcionar a melhor experiência, atendimento de qualidade e diferenciado, buscando sempre o melhor preço e acompanhamento pré e pós-venda, para que cada cliente se sinta acolhido e seguro. É o jeito simples de viajar.Agência cadastrada na Associação Brasileira dos Agentes de Viagem (ABAV/RJ), no Ministério do Turismo (Cadastur) e certificada pelo Selo Reclame Aqui. A CAPO Viagens e Tecnologia fica localizada na Avenida Nossa Senhora da Glória, nº 2987, Cavaleiros, Macaé/RJ.Site: www.capoviagens.com.brE-mail: [email protected] Instagram: @capoviagensAtendimento exclusivo pelo WhatsApp: +55 (22) 99936-2492