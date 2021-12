Iniciativa busca reconhecer a importância de um dos principais prédios históricos da cidade, além de proporcionar aos moradores a emoção com as tradicionais festividades - Divulgação/Tiago Ferreira

Publicado 07/12/2021 11:00

Macaé - Nesta quinta-feira (9), a partir das 16h30, a Câmara Municipal de Macaé inaugura oficialmente a iluminação natalina do Centro Cultural do Legislativo, no Centro. O ato contará com apresentações musicais dos alunos da Escola Municipal De Artes Maria José Guedes (Emart) e uma surpresa especial para o público com a chegada do Papai Noel.

De acordo com o presidente Cesinha (Pros), a iniciativa busca reconhecer a importância de um dos principais prédios históricos da cidade, além de valorizar o comércio local e proporcionar aos moradores a emoção com as tradicionais festividades de fim de ano.

“Os últimos 12 meses foram marcados por perdas irreparáveis, mas temos esperança em dias melhores. A sede da Câmara também recebeu uma iluminação especial e tudo foi pensado para deixar nossa cidade ainda mais bonita”, disse.