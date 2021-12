Quem quiser ajudar a Toca de Assis pode entrar em contato pelos telefones: (22) 2791-1237 e (22) 98126-8102 - Divulgação/Maurício Porão

Macaé - A instituição Toca de Assis recebeu, recentemente, a entrega de 255 quilos de alimentos. Os itens foram arrecadados durante o jogo beneficente entre os Amigos da Chapecoense e da Associação de Futebol Mar Azul, realizado no Estádio Cláudio Moacyr de Azevedo. A partida contou com apoio da Secretaria Municipal de Esportes.

A distribuição contou com a presença da primeira-dama Quelen Rezende, as irmãs que atuam no local, Sofia Maria e Imelda e o idealizador da campanha em memória do jogador Filipe Machado, que jogou no Macaé Esporte Clube, entre 2014 e 2015, Márcio Azevedo. “Estou muito feliz em ver a adesão desta iniciativa. Ver atletas, familiares e apreciadores do futebol envolvidos em uma causa solidária é maravilhoso. Só quem ganha é o município e as instituições”, ressaltou Quelen Rezende.

"Foi uma honra muito grande recebermos no Moacyrzão uma partida beneficente em homenagem às vítimas do voo da Chapecoense, e uma linda lembrança ao nosso zagueiro Filipe Machado. Agradeço a iniciativa do Márcio Azevedo por organizar esse amistoso em nossa cidade, e o apoio da Quelen Rezende nesta ação", afirmou o secretário de Esportes, Marvel Maillet,.

A Associação de Futebol Mar Azul trabalha com a inclusão de dependentes químicos por meio do esporte. O próximo passo da iniciativa é estender a arrecadação para a campanha “Natal Solidário - Doe Alegria” com a distribuição de brinquedos durante a realização de partida no próximo dia 11 (sábado), às 9h, na região serrana, em Glicério. O jogo será entre os times “Amigos da Chapecoense” e o Grupo Inter de Milão, de Macaé. No amistoso, os atletas vão vestir o uniforme da Chapecoense, com o apoio do clube.

Durante todo mês de novembro, a campanha arrecadou uma tonelada de alimentos, que foram para instituições que auxiliam pessoas carentes ou em situação de vulnerabilidade do município como igrejas, escolas e a Associação de Moradores de Glicério.

“Esta campanha solidária, em memória do Filipe Machado, representa muito, ainda mais neste município, para o qual ele tinha o sonho de retornar. Neste momento de pandemia, muitas pessoas precisam de ajuda, as doações vão contribuir com instituições que atendem pessoas que precisam. Só queremos ajudar. Agradeço a Chapecoense por toda atenção e carinho”, destacou o amigo do ex-zagueiro, Márcio Azevedo, lembrando comovido da trajetória do jogador e do amor de Felipe por Macaé.

Para as irmãs Sofia e Imelda, a doação para Toca de Assis representa muito. “Somos 12 irmãs e a Toca atende onze idosas carentes ou em situação vulnerável. Agradecemos todo apoio”, comentam.

Quem quiser ajudar a Toca de Assis pode entrar em contato pelos telefones: (22) 2791-1237 e (22) 98126-8102. A instituição funciona na Avenida Otoniel Gomes Tavares, 635, São José do Barreto.