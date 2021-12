Mostra é voltada para estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio ou Técnico que apresentam projetos de pesquisa desenvolvidos sob orientação de docentes de escolas, públicas ou privadas - Divulgação

Publicado 07/12/2021 13:00

Macaé - Os alunos Laisa Prata Moreira Fernandes, Yasmin Vilela Fraga Vieira e João Victor Jobim de Souza e Silva, participantes do Programa Jovem Cientista Salesiano, do Instituto Nossa Senhora da Glória – INSG/Castelo e Faculdade Católica Salesiana de Macaé, estão entre os finalistas da 15ª edição da Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, na categoria Ciências Exatas e da Terra – Ensino Médio e Técnico.

A FECTI é a maior feira de ciências do Estado do Rio de Janeiro. Realizada pela Fundação CECIERJ desde 2005, com o apoio da FAPERJ e do CNPq/MCTI, a mostra é voltada para estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio ou Técnico de instituições de ensino que apresentam projetos de pesquisa desenvolvidos sob orientação de docentes de escolas, públicas ou privadas, situadas no Estado do Rio de Janeiro.

O projeto finalista intitulado “Análise da AMAS com base em Dados Magnéticos Históricos”, apresenta a análise da Anomalia Magnética do Atlântico Sul (AMAS), com base em dados históricos do campo magnético total, no intervalo 1590-2021.

O projeto Jovem Cientista Salesiano coloca os alunos do Ensino Médio do Colégio Castelo em contato com pesquisadores doutores da Faculdade Católica Salesiana de Macaé, e tem como objetivo a produção de trabalhos acadêmicos a serem publicados e divulgados em feiras e eventos.