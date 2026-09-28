Policiais federais durante a Operação Venator II, realizada nesta segunda-feira (28) em MacaéFoto: Reprodução de Vídeo da Polícia Federal
A operação foi realizada pela Polícia Federal em conjunto com as polícias Militar e Civil. Os mandados de prisão preventiva e definitiva foram cumpridos nos bairros Bosque Azul, Lagomar, Parque Aeroporto e Cancela Preta, além da comunidade das Malvinas.
Segundo as informações divulgadas, os alvos eram procurados por envolvimento em crimes como tráfico de drogas, roubo e homicídio. A ação teve como objetivo localizar pessoas com pendências judiciais e cumprir as determinações expedidas pela Justiça.
O caso mais antigo entre as prisões envolve um homem natural do Pará, procurado havia 27 anos. De acordo com a Polícia Federal, ele é acusado de participação no espancamento e assassinato de um jornalista de 37 anos, ocorrido em 2000, em Belém.
A prisão ocorreu durante as diligências da Operação Venator II em Macaé. As informações divulgadas não detalham as circunstâncias da localização do suspeito nem o andamento específico do processo relacionado ao crime.
Após o cumprimento dos mandados, os cinco homens foram levados para a 123ª Delegacia de Polícia, em Macaé, onde passaram pelos procedimentos legais relacionados às prisões.
Em seguida, eles foram encaminhados ao sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro, onde permanecem à disposição da Justiça.
A operação reuniu forças de segurança federais e estaduais para cumprir mandados em diferentes regiões do município. Os presos respondem a situações judiciais distintas, relacionadas a crimes como tráfico de drogas, roubo e homicídio.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.