Policiais federais durante a Operação Venator II, realizada nesta segunda-feira (28) em Macaé - Foto: Reprodução de Vídeo da Polícia Federal

Policiais federais durante a Operação Venator II, realizada nesta segunda-feira (28) em MacaéFoto: Reprodução de Vídeo da Polícia Federal

Publicado 28/09/2026 19:33 | Atualizado 28/09/2026 19:40





A operação foi realizada pela Polícia Federal em conjunto com as polícias Militar e Civil. Os mandados de prisão preventiva e definitiva foram cumpridos nos bairros Bosque Azul, Lagomar, Parque Aeroporto e Cancela Preta, além da comunidade das Malvinas.



Segundo as informações divulgadas, os alvos eram procurados por envolvimento em crimes como tráfico de drogas, roubo e homicídio. A ação teve como objetivo localizar pessoas com pendências judiciais e cumprir as determinações expedidas pela Justiça.



Policiais federais durante a Operação Venator II, realizada nesta segunda-feira (28) em Macaé Foto: Reprodução de Vídeo da Polícia Federal Cinco homens procurados pela Justiça foram presos nesta segunda-feira (28), em diferentes pontos de Macaé, durante a Operação Venator II. Entre os detidos está um homem natural do Pará que estava foragido havia 27 anos, acusado de envolvimento no espancamento e assassinato de um jornalista de 37 anos, em Belém, no ano 2000.A operação foi realizada pela Polícia Federal em conjunto com as polícias Militar e Civil. Os mandados de prisão preventiva e definitiva foram cumpridos nos bairros Bosque Azul, Lagomar, Parque Aeroporto e Cancela Preta, além da comunidade das Malvinas.Segundo as informações divulgadas, os alvos eram procurados por envolvimento em crimes como tráfico de drogas, roubo e homicídio. A ação teve como objetivo localizar pessoas com pendências judiciais e cumprir as determinações expedidas pela Justiça.

Foragido era procurado por caso ocorrido em 2000

O caso mais antigo entre as prisões envolve um homem natural do Pará, procurado havia 27 anos. De acordo com a Polícia Federal, ele é acusado de participação no espancamento e assassinato de um jornalista de 37 anos, ocorrido em 2000, em Belém.



A prisão ocorreu durante as diligências da Operação Venator II em Macaé. As informações divulgadas não detalham as circunstâncias da localização do suspeito nem o andamento específico do processo relacionado ao crime.



Após o cumprimento dos mandados, os cinco homens foram levados para a 123ª Delegacia Foto: Douglas Smmithy O caso mais antigo entre as prisões envolve um homem natural do Pará, procurado havia 27 anos. De acordo com a Polícia Federal, ele é acusado de participação no espancamento e assassinato de um jornalista de 37 anos, ocorrido em 2000, em Belém.A prisão ocorreu durante as diligências da Operação Venator II em Macaé. As informações divulgadas não detalham as circunstâncias da localização do suspeito nem o andamento específico do processo relacionado ao crime.

Presos foram encaminhados ao sistema prisional

Após o cumprimento dos mandados, os cinco homens foram levados para a 123ª Delegacia de Polícia, em Macaé, onde passaram pelos procedimentos legais relacionados às prisões.



Em seguida, eles foram encaminhados ao sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro, onde permanecem à disposição da Justiça.



A operação reuniu forças de segurança federais e estaduais para cumprir mandados em diferentes regiões do município. Os presos respondem a situações judiciais distintas, relacionadas a crimes como tráfico de drogas, roubo e homicídio.







