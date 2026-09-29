Trecho da ciclovia e do calçadão da Praia Campista será recuperado após conclusão da licitação - Foto: Reprodução da Internet

Trecho da ciclovia e do calçadão da Praia Campista será recuperado após conclusão da licitaçãoFoto: Reprodução da Internet

Publicado 29/09/2026 12:24 | Atualizado 29/09/2026 12:25

A intervenção depende agora da execução do serviço pela empresa vencedora do processo licitatório. Segundo o prefeito, a previsão é iniciar os trabalhos em outubro, com a expectativa de que o espaço esteja recuperado antes do verão.

O anúncio também colocou em evidência um dos motivos que fizeram a recuperação não acontecer de forma imediata. Por se tratar de uma obra pública, a intervenção precisou seguir etapas legais, além de obter licença ambiental para a execução do serviço.

“ A boa notícia é que hoje conseguimos fechar a licitação. Vale lembrar que é uma obra pública e não podemos fazer… quebrou e fazer no dia seguinte. Tem que ser licitado e passar por todos os trâmites legais. Precisou de licença ambiental para fazer essa obra aqui”, explicou Welberth.

Licitação precisou passar por etapas legais

Antes da conclusão do processo, uma primeira tentativa não recebeu propostas de empresas interessadas. De acordo com o prefeito, a licitação anterior foi considerada deserta, o que impediu naquele momento a contratação para realizar a recuperação da área.

“A primeira tentativa deu deserta. Mas o que isso significa? Abrimos um pedido de licitação e não apareceu nenhuma empresa interessada em fazer a obra”, afirmou.

Com a nova licitação concluída, o município poderá avançar para a etapa de execução da intervenção. A recomposição é destinada aos pontos da Praia Campista onde o mar provocou a destruição de estruturas da orla, incluindo parte da ciclovia e do calçadão.

Obra deve começar em outubro

A expectativa apresentada pelo prefeito é que os trabalhos tenham início já no próximo mês. A intenção, segundo Welberth, é acelerar a recuperação para que o trecho esteja novamente disponível antes da chegada do verão.

“E agora graças a Deus fechamos. Então a previsão é que agora no mês de outubro a gente consiga já iniciar essa obra aqui tão importante para a população. Nossa ideia é que esse espaço esteja pronto já no verão”, encerrou Welberth.

A conclusão da licitação representa, portanto, a passagem da etapa de contratação para a fase que antecede a execução da obra. O serviço deverá recompor parte da estrutura afetada pela ação do mar na Praia Campista.