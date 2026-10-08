Equipes de resgate no atendimento a segunda vítima do acidente removida para o HMJ - Divulgação/Reprodução Rede Social

Equipes de resgate no atendimento a segunda vítima do acidente removida para o HMJDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 08/10/2026 19:10

Um homem idoso morreu após o veículo em que estava colidir contra uma árvore na Rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura do km 473, em Jacuecanga, Angra dos Reis. O acidente ocorreu próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um segundo ocupante do automóvel foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal da Japuíba (HMJ).



As circunstâncias da colisão serão investigadas, e a perícia deverá apontar os fatores que contribuíram para o acidente. Pessoas que passaram pelo trecho no momento da ocorrência levantaram a possibilidade de o motorista ter sofrido um mal súbito antes de perder o controle da direção. Essa hipótese, no entanto, não foi confirmada oficialmente e dependerá da apuração das autoridades.



Equipes da Polícia Rodoviária Federal, da concessionária CCR RioSP e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender à ocorrência, prestar socorro e organizar o fluxo de veículos. Após os procedimentos iniciais, o corpo da vítima fatal foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis.



A identidade do homem que morreu e a do passageiro socorrido não foram divulgadas até o momento. A reportagem entrou em contato com o Hospital Municipal da Japuíba para obter informações atualizadas sobre o estado de saúde do segundo ocupante, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.



Trânsito em meia pista

Por causa do atendimento à ocorrência, o tráfego na Rio-Santos precisou ser controlado pela concessionária CCR RioSP. Os veículos seguiram em meia pista no sentido São Paulo, enquanto as equipes trabalhavam na área do acidente.



Apesar da gravidade da colisão, não foi necessária a interdição total da rodovia. O automóvel saiu da pista e parou sobre o canteiro, permitindo que o trânsito continuasse a fluir com restrições no trecho.



A atuação dos agentes teve como objetivo garantir a segurança dos profissionais envolvidos no atendimento e dos motoristas que passavam pela região. A orientação foi para que os condutores reduzissem a velocidade e redobrassem a atenção ao se aproximarem do ponto onde ocorreu a batida.



A conclusão da perícia será fundamental para esclarecer a dinâmica do acidente e verificar se houve algum fator anterior à colisão que possa ter provocado a saída do veículo da pista. Até que os levantamentos sejam concluídos, não há confirmação oficial sobre o que levou o automóvel a atingir a árvore.