Casal foi capturado após investigação do serviço de inteligência do Batalhão da PMDivulgação/Polícia Militar
De acordo com a Polícia Militar, a equipe de inteligência realizava uma ação na região quando localizou os dois suspeitos.
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