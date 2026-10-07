Casal foi capturado após investigação do serviço de inteligência do Batalhão da PM - Divulgação/Polícia Militar

Casal foi capturado após investigação do serviço de inteligência do Batalhão da PMDivulgação/Polícia Militar

Publicado 07/10/2026 15:17 | Atualizado 07/10/2026 15:57



De acordo com a Polícia Militar, a equipe de inteligência realizava uma ação na região quando localizou os dois suspeitos. Um homem e uma mulher foram presos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas durante uma ação de policiais da P2 do 33º BPM, nessa terça-feira (6), em Santa Rita do Bracuí, em Angra dos Reis.De acordo com a Polícia Militar, a equipe de inteligência realizava uma ação na região quando localizou os dois suspeitos.

Durante a abordagem e as buscas, os agentes encontraram uma quantidade de entorpecentes que, segundo a corporação, estaria relacionada à atividade de tráfico de drogas. Ao todo, foram apreendidos 323 pinos de cocaína, 149 pedras de crack, 22 pinos de cocaína do tipo “escama” e 18 porções de maconha. Também foi apreendida uma quantia em dinheiro em espécie.

Os materiais foram recolhidos pelos policiais e apresentados junto com os suspeitos na delegacia. A ocorrência foi encaminhada à 166ª Delegacia de Polícia (DP), em Angra dos Reis, responsável pelo registro e pelas providências relacionadas ao caso.

A prisão ocorreu durante ações de combate ao tráfico realizadas pelo 33º BPM na região. A atuação da P2, setor de inteligência da corporação, busca identificar pontos de venda de drogas e pessoas suspeitas de participação em atividades criminosas.

A ocorrência foi registrada. O casal, que não teve a identidade revelada está à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer a origem dos entorpecentes apreendidos e a eventual participação dos suspeitos na comercialização das drogas.

As prisões fazem parte das ações de policiamento e repressão ao tráfico de drogas realizadas na região da Costa Verde. A Polícia Militar mantém operações em diferentes áreas do município com o objetivo de localizar suspeitos e apreender entorpecentes e outros materiais relacionados a crimes.



