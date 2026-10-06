Policiais Militares apreendem drogas na Sapinhatuba 2 - Divulgação/PM

Policiais Militares apreendem drogas na Sapinhatuba 2Divulgação/PM

Publicado 06/10/2026 18:24

Uma operação do 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM) terminou com confronto armado e uma grande apreensão de drogas na noite desta segunda-feira (5), na comunidade da Sapinhatuba 2, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Segundo informações preliminares da ocorrência, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado foram até a localidade conhecida como Monte Castelo após receberem informações sobre a presença de integrantes de uma facção criminosa que atua no Estado e que estariam armados na região.

Durante a ação, os policiais chegaram a uma residência abandonada e encontraram dois suspeitos no imóvel. Os homens efetuaram disparos contra as equipes. Os agentes revidaram e houve confronto no local.

Após cessar fogo, os dois suspeitos conseguiram fugir por uma área considerada de difícil acesso. Apesar das buscas realizadas na região, eles não foram localizados até o momento do registro da ocorrência.

Durante uma vistoria na residência, os policiais encontraram uma mochila contendo uma quantidade significativa de entorpecentes. Foram apreendidos 21 tabletes e 65 tiras de maconha, 260 pinos de cocaína e 137 pedras de crack. Além das drogas, os agentes localizaram um caderno com anotações que, segundo a polícia, estariam relacionadas à movimentação do tráfico na comunidade. Um documento de identificação também foi encontrado dentro do imóvel.

Ainda segundo a Polícia Militar, um dos suspeitos teria sido reconhecido pelos agentes por meio da fotografia presente no documento. Ele foi indiciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e tentativa de homicídio. O segundo envolvido não foi identificado.

O material apreendido foi levado para a 166ª Delegacia de Polícia (166ª DP), em Angra dos Reis, onde a ocorrência foi registrada. A operação integra as ações realizadas pelo 33º BPM para combater a atuação de grupos criminosos e o comércio de drogas em comunidades de Angra dos Reis.