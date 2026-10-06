Policiais Militares apreendem drogas na Sapinhatuba 2Divulgação/PM
Após cessar fogo, os dois suspeitos conseguiram fugir por uma área considerada de difícil acesso. Apesar das buscas realizadas na região, eles não foram localizados até o momento do registro da ocorrência.
Confronto armado termina com apreensão de drogas na Sapinhatuba II
Policiais do 33º BPM/Angra apreenderam maconha, cocaína e crack durante ação na comunidade; dois suspeitos fugiram após troca de tiros
Festa Literária de Mambucaba reúne atividades gratuitas
Evento acontece de 8 a 11 de outubro, na Vila Histórica, com oficinas, contação de histórias, rodas de conversa e apresentações culturais
Angra promove mês de ações educativas para um trânsito mais seguro
Programação terá palestras, blitzes educativas, atividades lúdicas e ações comunitárias em escolas e bairros de Angra dos Reis
IPVA pode virar desconto de até 50% no IPTU 2027 em Angra
Proprietários de veículos têm até 31 de outubro para pedir crédito de 20% do IPVA pago e reduzir o valor do IPTU do próximo ano
Homem é encontrado morto no bairro Banqueta, em Angra dos Reis
Corpo de homem de aproximadamente 38 anos foi localizado na Rua da Assembleia; polícia investiga o caso
Acidente entre duas motos deixa feridos em Angra dos Reis
Caso aconteceu no bairro Japuíba, próximo ao aeroporto
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