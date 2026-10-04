Vítimas foram conduzidas para o HMJ na Japuíba - Divulgação/Redação

Vítimas foram conduzidas para o HMJ na JapuíbaDivulgação/Redação

Publicado 04/10/2026 16:38 | Atualizado 04/10/2026 16:39

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas no final da manhã deste domingo (4), na rua principal do bairro Japuíba, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. As vítimas, que apresentavam estado de saúde moderado, foram socorridas pela ambulância da CCR RioSP Motiva e SAMU e encaminhadas para o Hospital Municipal da Japuíba. A PM e Corpo de Bombeiros estiveram no local.



Até o momento, a unidade hospitalar não havia atualizado o boletim médico dos pacientes, e não foram divulgadas informações detalhadas sobre a identidade das vítimas e as circunstâncias da colisão.



Por conta da ocorrência e do trabalho das equipes de socorro, o trânsito ficou confuso na rua que dá acesso aos locais de votação no bairro. Equipe do socorro sinalizaram o local para orientar os motoristas e garantir condições de segurança para os profissionais envolvidos no resgate.



Após a conclusão dos trabalhos o fluxo de veículos foi normalizado, no início a tarde. No momento,(16h) não há registro de retenção no local. O fluxo segue normalmente, com acesso dos eleitores às seções de votação.

Atenção redobrada no domingo de eleição



Apesar do acidente ter ocorrido dentro do bairro, a concessionária reforça o alerta para que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela Rio-Santos neste domingo, especialmente nas proximidades dos acessos aos bairros. O movimento de eleitores nas ruas aumenta a circulação de pedestres que precisam atravessar a rodovia para chegar aos locais de votação.



A orientação é reduzir a velocidade, respeitar a sinalização e manter distância segura dos demais veículos, principalmente nos trechos urbanos e nos pontos em que há maior movimentação de pessoas.



O alerta ganha importância porque a BR-101 corta diferentes áreas urbanas da Costa Verde e é uma das principais vias de ligação entre os municípios da região. Em Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba, moradores utilizam diariamente a rodovia para deslocamentos entre bairros e para outras cidades.



Neste domingo, quando os eleitores vão às urnas para exercer o direito ao voto, a presença de pedestres nas proximidades da pista exige cuidado adicional por parte de quem está ao volante.



A recomendação é que os condutores evitem distrações, não utilizem o celular enquanto dirigem e estejam atentos à travessia de pessoas, mesmo em locais onde o fluxo de veículos costuma ser menos intenso.



As autoridades e equipes que atuam na rodovia orientam que a prudência seja mantida durante todo o percurso, a fim de reduzir os riscos de novos acidentes em um dia de grande movimentação na região.