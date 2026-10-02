Apreensões da PM em Angra - Divulgação/PM

Apreensões da PM em AngraDivulgação/PM

Publicado 02/10/2026 18:38 | Atualizado 02/10/2026 20:20

O comando do 33º Batalhão de Polícia Militar divulgou nessa quinta-feira (1º de outubro) o balanço das ações realizadas durante o mês de setembro em Angra dos Reis e em outros municípios da região da Costa Verde. De acordo com os dados apresentados pela unidade, 76 pessoas foram presas e 21 menores apreendidos durante as operações e abordagens realizadas no período.

Entre os resultados registrados pelo batalhão estão ainda o cumprimento de 11 mandados de prisão e a recuperação de 10 veículos. As ações também resultaram na apreensão de 10 armas de fogo , sendo quatro pistolas, dois revólveres e quatro espingardas.

O combate ao tráfico de drogas esteve entre as principais frentes de atuação do efetivo. Segundo o levantamento divulgado pelo 33º BPM, foram retirados de circulação 35,5 quilos de cocaína, 16,9 quilos de maconha e 3,3 quilos de crack. Somados, os entorpecentes apreendidos chegaram a 55,7 quilos.

As ocorrências foram registradas durante diferentes tipos de ações policiais, incluindo patrulhamento ostensivo, abordagens, cumprimento de mandados judiciais, recuperação de veículos e operações direcionadas ao combate ao comércio ilegal de drogas.

O balanço reúne os resultados obtidos pela unidade ao longo de setembro em sua área de atuação. As ações foram realizadas em diferentes pontos da Costa Verde, de acordo com as informações levantadas pelas equipes policiais e as demandas identificadas durante o serviço.

Segundo o 33º BPM, os números são resultado do trabalho integrado desenvolvido pelo efetivo e da presença policial nas ruas. A unidade destacou que o patrulhamento e as operações têm como objetivo ampliar a atuação preventiva e repressiva contra crimes registrados na região. Além das prisões e apreensões, o cumprimento de mandados judiciais e a recuperação de veículos fazem parte das estratégias empregadas pelas equipes para localizar pessoas procuradas pela Justiça e recuperar bens relacionados a ocorrências criminais.

"O balanço de setembro apresenta, portanto, um panorama das principais ações desenvolvidas pelo 33º BPM durante o mês, com destaque para as prisões, apreensões de armas e drogas e recuperação de veículos na região da Costa Verde".