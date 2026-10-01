Gratuidade para os eleitores em todas as linhas que circulam no municípioDivulgação/PMAR
Angra terá ônibus gratuitos no domingo durante as eleições de 2026
Medida será válida das 6h às 20h e amplia a oferta de viagens para facilitar o deslocamento dos eleitores aos locais de votação
Cederj abre 2.016 vagas e inclui Angra e Paraty no vestibular 2027
Inscrições seguem até 29 de outubro pela internet; seleção oferece 12 cursos públicos semipresenciais em 12 municípios e Costa Verde do Rio
Jovem de 19 anos é presa pela Civil com drogas em ação na Japuíba
A polícia afirma que abordagem ocorreu durante a Operação Sentinela, no Manguinho, e apreendeu drogas embaladas para venda e dinheiro em espécie
TCE suspende análise sobre taxa de turismo de Angra por 45 dias
Tribunal aguarda decisão da Justiça em ação de inconstitucionalidade enquanto Prefeitura deve apresentar documentos sobre a cobrança da TTS
Polícia Militar prende homem, apreende menor e drogas na Sapinhatuba II
Na ação policiais apreenderam maconha, crack, cocaína, dinheiro e celular; ocorrência foi encaminhada à 166ª DP
Suspeito de furtar carro na Costeirinha é preso após cerco policial
Sistema de monitoramento identificou o carro na Costeirinha, permitindo que policiais localizassem o veículo e prendessem o suspeito na Vila Velha
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