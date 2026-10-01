Gratuidade para os eleitores em todas as linhas que circulam no município - Divulgação/PMAR

Gratuidade para os eleitores em todas as linhas que circulam no municípioDivulgação/PMAR

Publicado 01/10/2026 18:43 | Atualizado 01/10/2026 18:48

Os moradores de Angra dos Reis terão transporte público gratuito no próximo domingo (4), data das Eleições Gerais de 2026. A medida será válida das 6h às 20h e tem como objetivo facilitar o deslocamento dos eleitores entre os bairros e os locais de votação. Além da gratuidade nos ônibus municipais, a Prefeitura informou que foram adotadas medidas específicas para garantir o atendimento às comunidades quilombolas, tradicionais e indígenas durante o período eleitoral.

A gratuidade foi estabelecida pela Prefeitura de Angra dos Reis em atendimento a uma determinação da O Dia Justiça Eleitoral. A medida consta do Decreto Municipal nº 14.883, publicado no Boletim Oficial nº 2.446, e contempla exclusivamente o serviço público de transporte de passageiros realizado por ônibus.

Durante o domingo de votação, o sistema municipal deverá operar com frequência compatível com a praticada nos dias úteis. Com isso, a oferta será ampliada em relação à rotina normalmente adotada aos fins de semana, permitindo que mais passageiros utilizem os coletivos para chegar aos locais onde deverão exercer o direito ao voto.

Por meio da Superintendência de Mobilidade Urbana e Transportes Concedidos, o município notificou a Viação Senhor do Bonfim para assegurar a operação do transporte nas comunidades tradicionais, quilombola e indígena, onde o acesso é mais difícil. Entre as determinações está a disponibilização de um ônibus circular, com trajeto que passará pela Rua Indígena, Rua Beira Rio, BR-101, Estrada Santa Rita e Rua Nossa Senhora Aparecida, seguindo até o Condomínio do Frade. No retorno, o coletivo deixará o Condomínio do Frade pela BR-101, no sentido Centro, passando pela Rotatória da Itinga e pela Rua Beira Rio. O primeiro horário da linha extra está previsto para as 7h.

A concessionária também deverá manter equipe operacional suficiente para garantir a regularidade do serviço durante todo o período de votação. A orientação busca evitar interrupções, cancelamentos de viagens ou redução injustificada da oferta de ônibus. A Prefeitura reforça que a medida pretende ampliar as condições de acesso ao transporte público no domingo eleitoral.