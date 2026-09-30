Apreensão da PM na Sapinhatuba IIDivulgação/PM

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Jaciara Santos
Policiais militares do 33º BPM realizaram, nessa terça-feira (29), uma ação na Sapinhatuba II, em Angra dos Reis, na Costa Verde, que terminou com a prisão de um homem, a apreensão de um adolescente e uma grande quantidade de material entorpecente. A ocorrência faz parte das ações de policiamento realizadas na região para combater o tráfico de drogas e outros crimes.
Durante a operação, os agentes apreenderam 56 papelotes de maconha, 20 pedras de crack e 259 pinos de cocaína. Também foram recolhidos R$ 85 em espécie e um aparelho celular. Segundo o 33º BPM, o material apreendido representa um prejuízo estimado em R$ 6.055 ao tráfico de drogas.
O homem preso, o adolescente apreendido e todo o material recolhido foram encaminhados à delegacia, onde o caso foi apresentado para a adoção das medidas legais cabíveis. Não foi divulgada a identidade dos suspeitos.
A ação estava sob o comando do tenente-coronel Belitardo, comandante do 33º BPM. O oficial esteve presente nas operações realizadas nas comunidades da Sapinhatuba I e Sapinhatuba II, acompanhando de perto o trabalho desenvolvido pelos policiais militares.
De acordo com o batalhão, a presença do comando nas ações reforça a estratégia de manter o policiamento e o combate ao tráfico de drogas nas comunidades de Angra dos Reis. As operações têm como objetivo ampliar a presença policial e impedir a atuação de grupos criminosos em áreas do município.
A atuação na Sapinhatuba II ocorre em meio a uma sequência de ações policiais realizadas pelo 33º BPM na Costa Verde. O batalhão tem intensificado operações em diferentes bairros de Angra dos Reis, com abordagens, cumprimento de mandados e apreensões de drogas e armas.
A corporação afirma que as ações buscam garantir a segurança dos moradores e preservar a ordem pública. O 33º BPM informou que continuará realizando operações de policiamento em Angra dos Reis, com atenção às áreas identificadas pelas forças de segurança como pontos de atuação do tráfico de drogas.
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