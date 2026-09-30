Apreensão da PM na Sapinhatuba IIDivulgação/PM
Polícia Militar prende homem, apreende menor e drogas na Sapinhatuba II
Na ação policiais apreenderam maconha, crack, cocaína, dinheiro e celular; ocorrência foi encaminhada à 166ª DP
Suspeito de furtar carro na Costeirinha é preso após cerco policial
Sistema de monitoramento identificou o carro na Costeirinha, permitindo que policiais localizassem o veículo e prendessem o suspeito na Vila Velha
Operação Lei Seca multa 60 motoristas durante fim de semana em Angra
Fiscalizações abordaram 131 condutores em Angra dos Reis; 14 se recusaram a realizar o teste do etilômetro durante as ações
FITA reúne mais de 20 espetáculos em Angra dos Reis em outubro
Festival será realizado de 7 a 24 de outubro, com musicais, comédias, dramas, peças infantis e produções de artistas de Angra
Obras emergenciais são autorizadas pelo Estado para recuperação da RJ-155
Intervenções de contenção de encostas nos quilômetros 19 e 43,8 têm investimentos estimados em R$ 6,3 milhões para recuperação
Lancha pega fogo em marina e mobiliza bombeiros em Angra
Incêndio aconteceu na noite desse domingo (27), próximo à praia da Ribeira; apesar das chamas ninguém ficou ferido, segundo os Bombeiros
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