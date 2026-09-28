Deputada Célia Jordão no trecho que será recuperado pelo EstadoDivulgação/ Reprodução Rede Social Deputada

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Jaciara Santos
O Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizou novas obras emergenciais de contenção e recuperação em diferentes trechos da RJ-155, rodovia que liga Angra dos Reis às cidades do Médio Paraíba. As intervenções foram formalizadas por meio de publicações no Diário Oficial do Estado e contemplam pontos que apresentam problemas estruturais e vêm causando transtornos aos motoristas e demais usuários.
Trecho da RJ 155 onde uma van com pacientes em tratamento fora de Angra caiu - Divulgação/Reprodução Página Oficial Deputada
Trecho da RJ 155 onde uma van com pacientes em tratamento fora de Angra caiuDivulgação/Reprodução Página Oficial Deputada
 
Entre as medidas autorizadas está a obra emergencial de contenção de encosta no km 19 da RJ-155, no trecho entre Angra dos Reis e Rio Claro. O valor estimado para a intervenção é de R$ 4,3 milhões. Também foi aberta contratação emergencial para a execução de obras de contenção de encostas no km 43,8 da rodovia, entre Angra dos Reis e Rio Claro. Nesse ponto, o investimento estimado é de R$ 2 milhões.
Somadas, as duas intervenções representam aproximadamente R$ 6,3 milhões em investimentos previstos para obras emergenciais na rodovia. A recuperação da RJ-155 é uma reivindicação acompanhada pela deputada estadual Célia Jordão desde 2021. A parlamentar tem cobrado do Governo do Estado medidas para melhorar as condições da estrada, que possui trechos operando em meia pista e pontos que necessitam de obras de contenção.

Solicitação de Obras

Em abril deste ano, Célia voltou a apresentar a situação da rodovia ao Governo do Estado durante uma reunião com o governador em exercício, desembargador Ricardo Couto. Na ocasião, a deputada reforçou a necessidade de intervenções para recuperar a RJ-155 e melhorar as condições de circulação. A rodovia sofreu graves danos no asfalto após as chuvas torrenciais dos últimos anos. Lembrando que o trecho entre Angra e Rio Claro carece de manutenção há muito anos.
Segundo Célia, o encontro ocorreu no mesmo dia de um acidente envolvendo uma van que transportava pacientes da Saúde de Angra dos Reis para tratamento fora do município. A parlamentar afirmou que aproveitou a reunião para destacar que a recuperação da estrada era uma cobrança feita por ela desde 2021.
A deputada também chamou atenção para os diversos pontos da rodovia onde o trânsito funciona em meia pista, situação que provoca retenções e dificuldades para quem precisa utilizar a estrada. A RJ-155 é uma das principais ligações entre Angra dos Reis e o Médio Paraíba. A estrada é utilizada diariamente por moradores, trabalhadores, pacientes, serviços de transporte e veículos de carga.
Com as novas autorizações, avançam os procedimentos para a execução das obras de contenção nos dois pontos indicados, com o objetivo de recuperar áreas afetadas e melhorar as condições de tráfego na rodovia.
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Deputada Célia Jordão no trecho que será recuperado pelo Estado
Trecho da RJ 155 onde uma van com pacientes em tratamento fora de Angra caiu
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