Apreensão na Sapinhatuba 2 - Divulgação/PM

Apreensão na Sapinhatuba 2Divulgação/PM

Publicado 25/09/2026 20:41

A Polícia Militar aprendeu grande quantidade de drogas durante buscas em um imóvel abandonado, localizado na Rua 15, no Monte Castelo, na Sapinhatuba II, nessa quinta-feira (24). A carga ilícita estava dentro de uma bolsa no interior da casa. A comunidade fica no trevo de entrada da cidade, de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Foram encontrados loló, crack, maconha e cocaína.

Segundo a Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento pela região quando identificaram três pessoas em atitude considerada suspeita. O grupo foi abordado pelos policiais, mas nenhuma substância ilícita ou outro material irregular foi encontrado com os envolvidos.

Após a abordagem, os três foram liberados. Na sequência, ainda durante o patrulhamento, no alto do morro, os policiais receberam informações sobre a movimentação de pessoas desconhecidas em uma casa abandonada localizada no mesmo endereço. Os agentes foram até o imóvel para verificar a denúncia.

Ninguém foi encontrado dentro da residência. Durante as buscas realizadas no local, no entanto, os policiais localizaram uma bolsa contendo diferentes tipos de drogas. Ao todo, foram apreendidos 12 frascos de loló, 22 pedras de crack, 35 porções de maconha e 151 cápsulas de cocaína. O material foi recolhido pelos policiais e levado para a delegacia.

A ocorrência foi apresentada na 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis), onde o caso foi registrado. As drogas apreendidas permaneceram sob responsabilidade da unidade policial para os procedimentos previstos na investigação.

Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso pela apreensão. A Polícia Civil deverá analisar as circunstâncias relacionadas ao material encontrado e as informações recebidas pelos policiais sobre a movimentação de pessoas na casa abandonada.

A ocorrência não informou a identificação dos responsáveis pelas drogas. Também não houve registro de apreensão de armas durante a ação realizada no imóvel.