Apreensão na Sapinhatuba 2Divulgação/PM
Drogas são encontradas em casa abandonada na Sapinhatuba 2, em Angra
Polícia Militar apreendeu loló, crack, maconha e cocaína durante buscas no imóvel, localizado na Rua 15, no Monte Castelo
Tarifa Zero começa em Angra com transporte gratuito no Dia das Crianças
Gratuidade será válida em todas as linhas municipais de Angra dos Reis no dia 10 de outubro, das 6h às 19h
Homem com mandado por homicídio qualificado é preso em Angra
Ele foi localizado pela PM após trabalho de inteligência no Parque Mambucaba e apresentou resistência durante a abordagem
Acidente com morte interdita Rio-Santos entre Angra e Mangaratiba
Batida entre dois carros deixa um morto e dois feridos, na altura de Caetés em Conceição de Jacareí. Rio-Santos foi fechada nos dois sentidos
Queda de árvore interdita RJ-155 na Serra D’Água, em Angra dos Reis
Bloqueio impede o acesso à Barra Mansa; Defesa Civil atua na retirada e orienta motoristas a evitarem a rodovia
Homem com nove passagens é preso após trocar tiros com PM em Angra
Suspeito foi localizado em uma casa no Sapinhatuba 2 com pistola .40, munições e rádio; segundo a PM, ele tinha mandado de prisão em aberto
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