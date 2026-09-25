Carro onde estava a vítima presa nas ferragens e não resistiu aos ferimentosDivulgação
Rio-Santos fechada sentido Rio/SP
Acidente com morte interdita Rio-Santos entre Angra e Mangaratiba
Batida entre dois carros deixa um morto e dois feridos, na altura de Caetés em Conceição de Jacareí. Rio-Santos foi fechada nos dois sentidos
Queda de árvore interdita RJ-155 na Serra D’Água, em Angra dos Reis
Bloqueio impede o acesso à Barra Mansa; Defesa Civil atua na retirada e orienta motoristas a evitarem a rodovia
Homem com nove passagens é preso após trocar tiros com PM em Angra
Suspeito foi localizado em uma casa no Sapinhatuba 2 com pistola .40, munições e rádio; segundo a PM, ele tinha mandado de prisão em aberto
Angra 1 inicia parada de 90 dias para manutenção e modernização
Usina de Angra dos Reis terá troca dos 44 elementos combustíveis, inspeções e 12 modificações de projeto durante a parada
Homem é preso por cárcere privado e ameaça à companheira em Angra
Vítima, de 50 anos, pediu socorro pelo celular da filha após relatar agressões, ameaças de morte e confinamento na Praia de Matariz
Continua alerta de tempestade para as cidades da Costa Verde
Chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 a 60 km/h. Defesa Civil informa que nova frente fria se aproxima da região
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