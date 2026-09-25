Carro onde estava a vítima presa nas ferragens e não resistiu aos ferimentos - Divulgação

Carro onde estava a vítima presa nas ferragens e não resistiu aos ferimentosDivulgação

Publicado 25/09/2026 12:05

Um acidente envolvendo dois carros de passeio deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na manhã desta sexta-feira (25), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura do bairro Caetés, em Conceição de Jacareí, localizado na divisa entre Angra dos Reis e Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Duas pessoas ainda foram socorridas com vida, uma delas em estado moderado.

Carro com impacto rodou e subiu na defensa metálica da rodovia Rio-Santos Divulgação

A colisão ocorreu no sentido Rio de Janeiro e mobilizou equipes de emergência dos dois municípios, devido à localização do acidente. O impacto da batida provocou a morte do motorista de um dos veículos envolvidos. O homem ficou preso nas ferragens e com impacto do volante, não resistiu aos ferimentos. O carro ficou suspenso na defensa metálica da rodovia. Não chovia no momento da colisão e a pista estava seca. Não se sabe a dinâmica do acidente.

No mesmo automóvel estava um passageiro, no carona, que foi encontrado consciente e com ferimentos. Ele recebeu atendimento das equipes de socorro e foi encaminhado para atendimento médico. O segundo veículo envolvido na colisão era conduzido por uma mulher. Apesar de o carro ter ficado bastante danificado após a batida, ela sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento no local e também foi conduzida a unidade hospitalar da cidade.

Rio-Santos fechada sentido Rio/SP

Por causa do acidente, a Rio-Santos precisou ser totalmente interditada nos dois sentidos, entre Rio de Janeiro e São Paulo, durante pelo menos 20 minutos. A medida foi adotada para permitir o trabalho das equipes de emergência, o atendimento às vítimas, a retirada dos veículos e os procedimentos relacionados à liberação do corpo pela Polícia Civil.

Participaram da ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros dos quartéis de Angra dos Reis e Mangaratiba, além de agentes da Polícia Rodoviária Federal, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e equipes da concessionária CCR RioSP/Motiva, responsável pela administração da rodovia.

A interdição provocou retenção temporária no trecho durante o atendimento. Após a conclusão dos trabalhos emergenciais, o tráfego foi liberado nos dois sentidos.

No final da manhã desta sexta-feira, o trânsito já fluía normalmente pelo local. Equipes da concessionária permaneciam na região para orientar os motoristas e sinalizar o trecho, garantindo a segurança durante a normalização do tráfego.

As circunstâncias que provocaram a colisão ainda deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis. A Polícia Civil realizou os procedimentos necessários no local após a morte de uma das vítimas.