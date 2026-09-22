Homem foi preso pela DEAMDivulgação/Polícia Civil
Ainda de acordo com a PM, a mulher afirmou que também era ameaçada com uma faca para que não tentasse fugir ou procurar ajuda. O casal estava junto havia cerca de um ano.
Homem é preso por cárcere privado e ameaça à companheira em Angra
Vítima, de 50 anos, pediu socorro pelo celular da filha após relatar agressões, ameaças de morte e confinamento na Praia de Matariz
Continua alerta de tempestade para as cidades da Costa Verde
Chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 a 60 km/h. Defesa Civil informa que nova frente fria se aproxima da região
Dois cavalos morrem atropelados e três pessoas ficam feridas na Rio-Santos, em Angra dos Reis
Colisão aconteceu no km 502, sentido SP; feridos foram levados ao Hospital Municipal da Japuíba e os animais morreram na rodovia
Foragido da Justiça é localizado enquanto trabalhava em loja em Angra
No bairro Bracuí, pelos policiais do Serviço Reservado do 33º BPM
Passeio motociclístico reforça segurança no trânsito em Angra
Ação da Semana Nacional de Trânsito reuniu motociclistas e levou mensagem de respeito e prevenção até as Ruínas do Bracuí
Ônibus Angra - Rio pode ganhar parada no Terminal Margaridas
A empresa de ônibus que faz o trajeto solicitou ao Detro ampliar o percurso ao terminal de Irajá
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