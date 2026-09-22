Homem foi preso pela DEAM - Divulgação/Polícia Civil

Homem foi preso pela DEAMDivulgação/Polícia Civil

Publicado 22/09/2026 18:22

Um homem, de 42 anos, foi preso em flagrante nessa segunda-feira (21), acusado de manter a companheira, de 50 anos, em cárcere privado e ameaçá-la de morte na Praia de Matariz, na Ilha Grande, em Angra dos Reis. Na residência ainda estavam duas crianças de 6 e 10 anos, filhas do casal.

Segundo a Polícia Militar, a vítima conseguiu pedir ajuda usando o celular de uma das filhas, de 6 e 9 anos, enquanto o suspeito havia saído da residência. Ela acionou diretamente a Patrulha Maria da Penha e relatou aos policiais que era mantida trancada dentro de casa, além de sofrer agressões na presença das crianças.

Ainda de acordo com a PM, a mulher afirmou que também era ameaçada com uma faca para que não tentasse fugir ou procurar ajuda. O casal estava junto havia cerca de um ano.

Para chegar à localidade, os policiais solicitaram apoio da Prefeitura de Angra dos Reis, que disponibilizou uma embarcação para transportar a equipe até a Praia de Matariz. Durante a ação, o homem foi localizado e detido. Um celular também foi apreendido.

O suspeito e a vítima foram encaminhados para a delegacia de Angra dos Reis, onde a ocorrência foi registrada. O homem foi autuado em flagrante e permaneceu preso à disposição da Justiça. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.