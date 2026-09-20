Delegacia de Angra, onde o homem foi encaminhadoDivulgação/Polícia Civil
Foragido da Justiça é localizado enquanto trabalhava em loja em Angra
No bairro Bracuí, pelos policiais do Serviço Reservado do 33º BPM
Passeio motociclístico reforça segurança no trânsito em Angra
Ação da Semana Nacional de Trânsito reuniu motociclistas e levou mensagem de respeito e prevenção até as Ruínas do Bracuí
Ônibus Angra - Rio pode ganhar parada no Terminal Margaridas
A empresa de ônibus que faz o trajeto solicitou ao Detro ampliar o percurso ao terminal de Irajá
Colisão com morte na Rio-Santos
O acidente foi na noite deste sábado (19) entre carro e moto próximo ao bairro do Frade
Nova ponte do Zungu é entregue após desabamento causado por chuvas
Estrutura tem 38 metros de vão, passarela para pedestres e melhorias na vazão do rio, garantindo mais segurança durante períodos de cheias
PM apreende drogas e dois menores em ações em Angra dos Reis
Nos bairros Monsuaba e Promorar. Maconha, cocaína, crack, ecstasy e loló. foram encaminhados à 166ª DP. Dois suspeitos também presos
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