Delegacia de Angra, onde o homem foi encaminhado - Divulgação/Polícia Civil

Delegacia de Angra, onde o homem foi encaminhadoDivulgação/Polícia Civil

Publicado 20/09/2026 11:36

Policiais do Serviço Reservado do 33º BPM localizaram, nesse sábado (19), um homem que estava foragido da Justiça, na região do Bracuí, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto. A determinação judicial foi cumprida e o suspeito encaminhado à delegacia da cidade.

Segundo a ocorrência, os agentes receberam informações sobre o paradeiro do suspeito e foram até uma loja de materiais de construção no bairro. O homem foi localizado enquanto trabalhava no estabelecimento. As informações levantadas pela P2 batiam com as denúncias encaminhadas sobre a localização do suspeito.

Após a abordagem e a identificação, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão, por tráfico, em aberto contra ele. O homem foi conduzido à 166ª DP e está à disposição da autoridade policial.

A identidade do suspeito não foi divulgada.