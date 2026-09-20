Terminal rodoviário de Angra dos Reis - Divulgação/Reprodução Rede Social

Terminal rodoviário de Angra dos ReisDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 20/09/2026 10:47 | Atualizado 20/09/2026 10:49

A viagem de ônibus entre Angra dos Reis e o Rio de Janeiro pode ganhar uma nova opção de parada. A linha que faz o interestadual Rio/Agra, solicitou ao Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) autorização para incluir o Terminal BRT Metropolitano Pedro Fernandes, conhecido como Terminal Margaridas, em Irajá, no itinerário da linha Rio x Angra.

A proposta prevê dois horários diários em cada sentido. Do Rio para Angra, os ônibus sairiam às 5h e às 18h30. No sentido contrário, de Angra para o Rio, os horários previstos são 4h55 e 18h. O pedido ainda será analisado pelo Detro-RJ e, até o momento, não há confirmação de aprovação ou data para o início das novas paradas.

Caso a mudança seja autorizada, o Terminal Margaridas poderá ampliar as possibilidades de conexão para passageiros que chegam de Angra. O local é integrado ao BRT Transbrasil e permite acesso a diferentes regiões da capital, com conexões aos corredores Transcarioca, Transolímpica e Transoeste.

Entre os destinos que podem ser alcançados por meio das conexões estão o Centro, Barra da Tijuca, Recreio e outras áreas atendidas pela rede de transporte.

O terminal também funciona como ponto de ligação com a Baixada Fluminense, com opções de transporte para municípios como Nova Iguaçu, São João de Meriti, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados. Na prática, o passageiro que sair de Angra e desembarcar no Margaridas poderá encontrar alternativas para continuar a viagem em direção à Zona Norte, à Baixada e a outras regiões do Rio, sem necessariamente precisar seguir até a região central antes de retornar para esses destinos.



O terminal também possui integração com a rede municipal por meio do BRT, VLT, com deslocamento até o Terminal Gentileza, e linhas de ônibus, conforme o trajeto e as regras tarifárias aplicáveis. Por enquanto, a operação do ônibus Angra/Rio permanece sem alterações. A empresa apenas apresentou a solicitação e aguarda a análise do Detro-RJ.