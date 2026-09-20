Terminal rodoviário de Angra dos ReisDivulgação/Reprodução Rede Social
O terminal também possui integração com a rede municipal por meio do BRT, VLT, com deslocamento até o Terminal Gentileza, e linhas de ônibus, conforme o trajeto e as regras tarifárias aplicáveis. Por enquanto, a operação do ônibus Angra/Rio permanece sem alterações. A empresa apenas apresentou a solicitação e aguarda a análise do Detro-RJ.
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