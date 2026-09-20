Grupo termina percurso nas Ruínas do Bracuí, monumento histórico da cidadeDivulgação/PMAR
23 de setembro – Quarta-feira
Das 10h às 13h – Blitz Educativa no Parque Mambucaba, com orientações sobre segurança e respeito entre ciclistas, pedestres e motoristas.
Passeio motociclístico reforça segurança no trânsito em Angra
Ação da Semana Nacional de Trânsito reuniu motociclistas e levou mensagem de respeito e prevenção até as Ruínas do Bracuí
Ônibus Angra - Rio pode ganhar parada no Terminal Margaridas
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Colisão com morte na Rio-Santos
O acidente foi na noite deste sábado (19) entre carro e moto próximo ao bairro do Frade
Nova ponte do Zungu é entregue após desabamento causado por chuvas
Estrutura tem 38 metros de vão, passarela para pedestres e melhorias na vazão do rio, garantindo mais segurança durante períodos de cheias
PM apreende drogas e dois menores em ações em Angra dos Reis
Nos bairros Monsuaba e Promorar. Maconha, cocaína, crack, ecstasy e loló. foram encaminhados à 166ª DP. Dois suspeitos também presos
Novo confronto na Sapinhatuba 1 com armas e drogas apreendidas
Policiais foram recebidos a tiros durante Operação Sentinela; suspeitos fugiram para área de mata e ninguém foi preso em Angra dos Reis, RJ
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