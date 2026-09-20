Grupo termina percurso nas Ruínas do Bracuí, monumento histórico da cidade - Divulgação/PMAR

Grupo termina percurso nas Ruínas do Bracuí, monumento histórico da cidadeDivulgação/PMAR

Publicado 20/09/2026 11:02

A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Segurança Pública, realizou nesse sábado (19) um passeio motociclístico como parte da programação da Semana Nacional de Trânsito. A atividade teve como objetivo reforçar a importância do respeito, da responsabilidade e da segurança entre os diferentes usuários das vias.

Com saída do Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara, o grupo seguiu até as Ruínas do Bracuí. A ação contou com a participação do Rider Rosa, grupo formado por motociclistas mulheres que apoia iniciativas de conscientização e prevenção no trânsito.

Segundo o diretor de Educação para o Trânsito da Prefeitura de Angra, Wagner Dias, ações como essa aproximam a educação para o trânsito da população e contribuem para reforçar comportamentos seguros no dia a dia.

“A Semana Nacional de Trânsito é um momento importante para reforçarmos que a segurança nas ruas e rodovias depende da atitude de cada um”, destacou.

A líder do Rider Rosa, Jéssica Monteiro, também ressaltou a importância da participação do grupo. Segundo ela, a iniciativa mostra que as motociclistas podem ocupar as ruas com responsabilidade, respeito e segurança.

Programação

21 de setembro – Segunda-feira

Às 9h – Curso de Pilotagem Defensiva, ministrado pela equipe da Honda, com foco na prevenção e na condução segura de motociclistas. A atividade será realizada no Centro de Estudos Ambientais, na Praia da Chácara.

22 de setembro – Terça-feira

Dia Mundial Sem Carro.

23 de setembro – Quarta-feira

Das 10h às 13h – Blitz Educativa no Parque Mambucaba, com orientações sobre segurança e respeito entre ciclistas, pedestres e motoristas.

24 de setembro – Quinta-feira

Das 10h às 15h – Circuito Trânsito Seguro, na quadra do CIEP 302 – Charles Dickens, no Verolme, com atividades educativas e orientações sobre boas práticas no trânsito.

25 de setembro – Sexta-feira

Às 9h e às 14h – Encerramento e Circuito Trânsito Seguro, na quadra do Colégio Dr. Artur Vargas (CEAV), com teatro, exposição de viaturas, materiais produzidos por alunos, jogos e brincadeiras voltados à conscientização por um trânsito mais seguro e humano.