Praia da Costeirinha - Divulgação

Praia da Costeirinha Divulgação

Publicado 22/09/2026 18:10 | Atualizado 22/09/2026 18:14





Em Angra, durante a manhã desta terça-feira, a chuva ainda persistiu com nuvens carregadas. Não foi registrado maiores incidentes. Outra cidade com registro de ventos moderados a fortes na noite de ontem, foi Paraty, sem ocorrências. Defesa Civil municipal de Angra dos Reis acaba de emitir novo alerta sobre a chegada de uma nova frente fria na região a partir da noite desta terça-feira (22) e deve se estender até a manhã de quarta-feira (23). Durante o dia a Costa Verde registrou tempo fechado com chuva e ventos fracos. A Defesa Civil segue monitorando as áreas de risco e emitindo alerta, inclusive pelo Cell Broadcast , diante deste novo cenário.Em Angra, durante a manhã desta terça-feira, a chuva ainda persistiu com nuvens carregadas. Não foi registrado maiores incidentes. Outra cidade com registro de ventos moderados a fortes na noite de ontem, foi Paraty, sem ocorrências.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nessa segunda-feira (21), um alerta amarelo, que significa perigo potencial, de tempestade para as 24 cidades do Sul do Rio e Costa Verde. O aviso começou à zero hora e se estendeu até às 23h59.

As demais cidades do sul do Estado, tiveram registros de quedas de árvores e ventos moderados. Segundo o Instituto, as chuvas variaram entre 20 e 30 mm/h chegando até 50 mm/dia, ventos de 40 a 60 km/h, e queda de granizo, no sul do país. Além do baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.





Confira as instruções do Instituto Nacional de Meteorologia

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).





Saiba como receber alertas

Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, os moradores da região devem se cadastrar enviando um SMS para o número 40.199, apenas com o número do CEP de onde mora, podendo digitar com ou sem hífen, com ou sem ponto. O Sistema broadcast, ferramenta também utilizada para alerta a população que mora em área de risco. Este não precisa de cadastro.