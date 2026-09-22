Praia da Costeirinha Divulgação
Em Angra, durante a manhã desta terça-feira, a chuva ainda persistiu com nuvens carregadas. Não foi registrado maiores incidentes. Outra cidade com registro de ventos moderados a fortes na noite de ontem, foi Paraty, sem ocorrências.
As demais cidades do sul do Estado, tiveram registros de quedas de árvores e ventos moderados. Segundo o Instituto, as chuvas variaram entre 20 e 30 mm/h chegando até 50 mm/dia, ventos de 40 a 60 km/h, e queda de granizo, no sul do país. Além do baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Confira as instruções do Instituto Nacional de Meteorologia
Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Saiba como receber alertas
Continua alerta de tempestade para as cidades da Costa Verde
Chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 a 60 km/h. Defesa Civil informa que nova frente fria se aproxima da região
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