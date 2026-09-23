Angra1 fora do sistema de geração de energia por 90 dias - Divulgação/Eletronuclear

Angra1 fora do sistema de geração de energia por 90 diasDivulgação/Eletronuclear

Publicado 23/09/2026 11:39

A usina nuclear de Angra 1 iniciou, nesse final de semana,(20), uma parada programada para manutenção , inspeções e modificações de projeto. Segundo a Eletronuclear, os trabalhos devem durar cerca de 90 dias. Durante o período, serão realizados serviços relacionados também ao programa de extensão da vida útil da unidade, conhecido como Long Term Operation (LTO).

Uma das principais intervenções será a substituição dos 44 elementos combustíveis do reator. A programação inclui ainda a revisão do gerador elétrico principal, manutenção dos transformadores de 500 kV e 138 kV, além da inspeção e substituição de selos de uma das bombas de refrigeração do reator.

Também estão previstas revisões de válvulas motorizadas e pneumáticas. De acordo com a Eletronuclear, serão realizadas 12 modificações de projeto, oito delas em sistemas classificados como de segurança. Entre as intervenções estão a substituição dos motores do sistema de recirculação da contenção, a troca de atuadores de válvulas motorizadas, a implantação do sistema de ventilação filtrada da contenção e a substituição de componentes relacionados ao Programa de Qualificação Ambiental de Componentes Elétricos e de Instrumentação (PQAEE).

A Eletronuclear informou ainda que a parada programada foi acordada inicialmente com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Angra 1 tem a capacidade de produção de 640 megawatts de energia, junto com Angra 2 que gera 1.350 megawatts, produzem 3% da energia elétrica consumida no país, para atender cidades com cerca de 2 milhões de habitantes. As cidades da Costa Verde (Angra, Paraty e Mangaratiba, não recebem a energia produzida pelas usinas, instaladas no complexo nuclear de Itaorna, em Angra.