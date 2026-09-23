Angra1 fora do sistema de geração de energia por 90 diasDivulgação/Eletronuclear
Angra 1 inicia parada de 90 dias para manutenção e modernização
Usina de Angra dos Reis terá troca dos 44 elementos combustíveis, inspeções e 12 modificações de projeto durante a parada
Homem é preso por cárcere privado e ameaça à companheira em Angra
Vítima, de 50 anos, pediu socorro pelo celular da filha após relatar agressões, ameaças de morte e confinamento na Praia de Matariz
Continua alerta de tempestade para as cidades da Costa Verde
Chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 a 60 km/h. Defesa Civil informa que nova frente fria se aproxima da região
Dois cavalos morrem atropelados e três pessoas ficam feridas na Rio-Santos, em Angra dos Reis
Colisão aconteceu no km 502, sentido SP; feridos foram levados ao Hospital Municipal da Japuíba e os animais morreram na rodovia
Foragido da Justiça é localizado enquanto trabalhava em loja em Angra
No bairro Bracuí, pelos policiais do Serviço Reservado do 33º BPM
Passeio motociclístico reforça segurança no trânsito em Angra
Ação da Semana Nacional de Trânsito reuniu motociclistas e levou mensagem de respeito e prevenção até as Ruínas do Bracuí
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