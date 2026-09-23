RJ 155 interditada pela queda de árvore - Divulgação/Defesa Civil Angra

RJ 155 interditada pela queda de árvore Divulgação/Defesa Civil Angra

Publicado 23/09/2026 12:44 | Atualizado 23/09/2026 12:48

Uma queda de árvore interditou o trânsito na RJ-155, na altura de Serra D’Água, em Angra dos Reis, nesta quarta-feira (23). A ocorrência bloqueou o acesso ao município de Barra Mansa. A queda do arbusto foi causada pelas rajadas de vento forte a moderado com a chegada da nova frente fria na região, trazendo chuvas desde ontem (22).

Equipes da Defesa Civil de Angra dos Reis estão no local para realizar a retirada da árvore e liberar a pista. Até o momento, não há informações sobre feridos.

A orientação é para que os motoristas evitem acessar a Rodovia Saturnino Braga enquanto o trecho permanecer interditado. Também é recomendado não utilizar o acesso pela Serra D'Água. Como rota alternativa a Serra do Piloto, em Mangaratiba, até que o robusto seja removido e o trânsito volte a fluir com segurança para os motoristas.