Arma apreendida com o suspeito na Sapinhatuba II - Divulgação/Reprodução Polícia Civil

Arma apreendida com o suspeito na Sapinhatuba IIDivulgação/Reprodução Polícia Civil

Publicado 23/09/2026 12:24 | Atualizado 23/09/2026 16:30

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (23) após um intenso tiroteio com policiais militares no bairro Sapinhatuba 2, em Angra dos Reis. Segundo a Polícia Militar, ele tinha nove passagens criminais e um mandado de prisão em aberto.

A ação começou após denúncias apontarem que homens armados, ligados a uma facção criminosa, estariam reunidos na localidade conhecida como Monte Castelo para planejar a expansão do controle territorial na região.

No local, os policiais flagraram o suspeito armado próximo a uma escadaria. De acordo com a PM, ele desobedeceu à ordem de abordagem, atirou contra os agentes e fugiu para o interior do bairro. Os policiais revidaram e fizeram um cerco na área onde o homem havia se escondido.

O suspeito foi encontrado dentro de uma residência. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola calibre .40 com numeração raspada, um carregador alongado com dispositivo conhecido como “kit rajada”, 16 munições e um rádio comunicador sintonizado na frequência utilizada pelo tráfico local.

Na delegacia, foi constatado que o homem acumulava nove registros por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Também havia contra ele um mandado de prisão por regressão cautelar, expedido pela Vara de Execuções Penais, relacionado a uma condenação anterior por tráfico. Segundo a PM, ainda restavam 6 anos e 8 meses de pena a cumprir.

Ainda conforme a corporação, o preso afirmou ter migrado de uma facção rival para o grupo atual e admitiu envolvimento em confrontos recentes relacionados a disputas territoriais no município. O homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio contra os policiais, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação para o tráfico. Ele permanece preso à disposição da Justiça.

CIOSP e PROEIS atuam em prisão em Angra dos Reis

Ações ocorreram no Centro e em Japuíba e envolveram apreensão de drogas e abordagem de homem com mandado de prisão em aberto, graças a integração entre tecnologia, monitoramento e policiamento ostensivo. Foram três ocorrências nessa terça-feira (22), em diferentes regiões de Angra dos Reis. As ações tiveram participação de equipes do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), mantido pela Prefeitura, e apoio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP).

No Centro, durante patrulhamento nas proximidades do Lote 4, agentes do PROEIS abordaram um homem e encontraram 10 pedras de substância análoga a crack. Ele foi encaminhado à 166ª Delegacia de Polícia (166ª DP), onde a ocorrência foi apresentada.

Em Japuíba, na região de Japoranga, outro homem foi abordado durante patrulhamento. Dentro de uma bolsa, os agentes encontraram material com características de entorpecente. O envolvido também foi conduzido à 166ª DP para os procedimentos cabíveis.

A terceira ocorrência começou a partir do monitoramento do CIOSP. Por meio das câmeras de segurança, os operadores identificaram um veículo cujo proprietário possuía um mandado de prisão em aberto. A informação foi repassada à equipe do PROEIS mais próxima, que realizou a abordagem e conduziu o homem à delegacia.

Segundo a Prefeitura, o PROEIS garante 50 policiais a mais nas ruas diariamente. Para o secretário executivo de Ordem Pública e Mobilidade Urbana, Fabrício Carraro, a integração entre tecnologia, monitoramento e presença policial contribui para respostas mais rápidas às ocorrências.