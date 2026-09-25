Prefeito de Angra Cáudio Ferreti exibe programa - Divulgação/PMAR

Prefeito de Angra Cáudio Ferreti exibe programaDivulgação/PMAR

Publicado 25/09/2026 19:31

A Tarifa Zero começa a valer em Angra dos Reis no dia 10 de outubro, durante o Movimenta Angra especial do Dia das Crianças. A iniciativa da Prefeitura permitirá que a população utilize gratuitamente todas as linhas do transporte público municipal, das 6h às 19h.

A medida foi criada com o objetivo de facilitar o deslocamento dos moradores durante datas estratégicas e ampliar o acesso aos eventos, serviços, comércio e opções de lazer oferecidos na cidade. A expectativa da administração municipal é que a gratuidade também contribua para aumentar a circulação de pessoas e movimentar a economia local.

A primeira edição da Tarifa Zero ocorrerá justamente durante a programação especial do Movimenta Angra, voltada ao Dia das Crianças. Com a gratuidade, moradores poderão se deslocar entre diferentes regiões do município sem o pagamento da tarifa do transporte coletivo dentro do período estabelecido.

A iniciativa está prevista na Lei nº 4.586/2026, de autoria do prefeito Cláudio Ferreti. O texto foi aprovado pela Câmara Municipal e publicado na terça-feira (22) no Boletim Oficial nº 2.443.

De acordo com a legislação, outras datas em que o transporte municipal poderá operar com tarifa gratuita ainda serão definidas por meio de decreto do Poder Executivo. Dessa forma, a medida poderá ser aplicada em novos períodos considerados estratégicos pela administração municipal.

Segundo a Prefeitura, a proposta busca não apenas reduzir o custo do deslocamento, mas também aproximar a população das atividades realizadas em Angra dos Reis. A administração avalia que a maior facilidade de circulação pode ampliar a participação dos moradores em eventos e favorecer estabelecimentos comerciais e empreendedores locais.

-A Tarifa Zero representa um avanço importante na criação de oportunidades para a nossa população. Quando facilitamos o deslocamento, aproximamos as pessoas dos serviços, do trabalho, do comércio, do lazer e dos eventos - afirmou o prefeito Cláudio Ferreti.

Ainda segundo o prefeito, a iniciativa pretende permitir que mais moradores aproveitem as opções disponíveis no município e, ao mesmo tempo, contribuir para o fortalecimento da economia local. O benefício garante a todos os usuários a gratuidade em todas as linhas que circulam no município.



