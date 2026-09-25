O homem de 43 anos preso está à disposição da Justiça - Divulgação

O homem de 43 anos preso está à disposição da JustiçaDivulgação

Publicado 25/09/2026 18:43 | Atualizado 25/09/2026 18:45

Um homem de 43 anos, que estava com um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio qualificado, foi preso na quinta-feira (24), em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. A prisão aconteceu no bairro Parque Mambucaba, após uma ação realizada por policiais militares.

Segundo informações da Polícia Militar, a localização do suspeito foi possível após um trabalho de inteligência desenvolvido pela corporação. Durante as diligências, os agentes conseguiram identificar o endereço onde o homem estaria escondido.

Com as informações levantadas, os policiais seguiram até o imóvel indicado. O suspeito foi abordado no momento em que deixava a residência. Durante a ação, os agentes informaram sobre a existência do mandado de prisão expedido pela Justiça. Ainda de acordo com a PM, o homem apresentou resistência à abordagem. Os policiais conseguiram contê-lo e realizaram a prisão.

Após ser detido, o suspeito foi encaminhado para a delegacia de Angra dos Reis, onde a ocorrência foi registrada. Ele permanece à disposição da Justiça.

A identidade do homem não foi divulgada pelas autoridades. Também não foram informados detalhes sobre as circunstâncias do homicídio que motivou o mandado de prisão.