O homem de 43 anos preso está à disposição da JustiçaDivulgação

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Jaciara Santos
Um homem de 43 anos, que estava com um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio qualificado, foi preso na quinta-feira (24), em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. A prisão aconteceu no bairro Parque Mambucaba, após uma ação realizada por policiais militares.
Segundo informações da Polícia Militar, a localização do suspeito foi possível após um trabalho de inteligência desenvolvido pela corporação. Durante as diligências, os agentes conseguiram identificar o endereço onde o homem estaria escondido.
Com as informações levantadas, os policiais seguiram até o imóvel indicado. O suspeito foi abordado no momento em que deixava a residência. Durante a ação, os agentes informaram sobre a existência do mandado de prisão expedido pela Justiça. Ainda de acordo com a PM, o homem apresentou resistência à abordagem. Os policiais conseguiram contê-lo e realizaram a prisão.
Após ser detido, o suspeito foi encaminhado para a delegacia de Angra dos Reis, onde a ocorrência foi registrada. Ele permanece à disposição da Justiça.
A identidade do homem não foi divulgada pelas autoridades. Também não foram informados detalhes sobre as circunstâncias do homicídio que motivou o mandado de prisão.
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