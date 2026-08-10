O corpo do homem se encontra no IML do Bracuí - Divulgação/Arquivo Redação

O corpo do homem se encontra no IML do BracuíDivulgação/Arquivo Redação

Publicado 10/08/2026 11:01

Angra dos Reis - Um homem foi morto a tiros na noite desse domingo (9), na Rua do Diretor, no bairro Nova Angra, em Angra dos Reis. Segundo a Polícia Militar, que foi acionada por populares, a vítima foi encontrada caída no quintal de uma residência.

Ainda de acordo com a PM, o homem apresentava várias perfurações no rosto provocadas por disparos de arma de fogo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou o óbito. A perícia também foi acionada para realizar os levantamentos que podem auxiliar nas investigações. Moradores relataram que não presenciaram o crime e que apenas ouviram os disparos.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido pelos Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML). Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso e nem a identidade da vítima e a motivação do crime. A Polícia Civil investiga o caso.



