Escola Cívico -Militar Remo BaralDivulgação/PMAR

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Jaciara Santos
Angra dos Reis - Angra dos Reis tem escolas entre as melhores da Costa Verde e do estado do Rio de Janeiro no Ideb 2025. A Escola Municipal Professor Ururahy, no Pontal, conquistou a melhor nota da Costa Verde nos anos iniciais do Ensino Fundamental e ficou entre as 30 unidades com melhor desempenho do estado. Já a  escola municipal cívico - militar, Ex-Combatente Remo Baral Filho, (CETI,) no Frade, alcançou a segunda melhor nota da Costa Verde nos anos finais e ficou entre as 75 melhores escolas fluminenses nesta etapa. Os resultados foram divulgados nessa semana (5).
A Escola Municipal Professor Ururahy alcançou 7,8 nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A unidade obteve a melhor nota entre todas as escolas da Costa Verde nesta etapa e a 9ª maior do estado do Rio de Janeiro, ficando entre as 30 escolas com melhor desempenho nos anos iniciais. O resultado superou tanto a média estadual, de 5,8, quanto a nacional, de 6,1.
Nos anos finais, o destaque foi o CETI Escola Municipal Cívico-Militar Ex-Combatente Remo Baral Filho, que alcançou 5,8. A unidade registrou a segunda maior nota da Costa Verde nesta etapa e a 13ª maior do estado, ficando entre as 75 escolas com melhor desempenho nos anos finais. A pontuação também superou as médias do Rio de Janeiro, de 4,7, e do Brasil, de 4,9.
Outros destaques foram o CETI Escola Municipal de Educação Empreendedora Frei João Moreira, na Enseada, que alcançou 7,0 nos anos iniciais, a 17ª maior nota do estado, e a Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega, na Vila do Abraão, na Ilha Grande, que obteve 5,3 nos anos finais, a 18ª maior nota estadual. Ambas superaram as médias do Rio de Janeiro e do Brasil em suas respectivas etapas.
— Os resultados dessas unidades reforçam o desempenho da rede municipal no Ideb 2025. Angra alcançou os melhores índices de sua série histórica, com 6,1 nos anos iniciais e 4,7 nos anos finais. Isso demonstra o potencial dos nossos alunos e a qualidade do trabalho de professores, gestores e demais profissionais da rede. São resultados que nos orgulham e nos motivam a seguir avançando na aprendizagem dos estudantes — destacou o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.
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