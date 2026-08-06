Kit TEA na rodovia - Divulgação/CCRRIoSP

Kit TEA na rodoviaDivulgação/CCRRIoSP

Publicado 06/08/2026 11:49

Costa Verde - A RioSP, empresa Motiva responsável pela administração da rodovia Rio-Santos, na Costa Verde, implantou o kit TEA, iniciativa voltada à inclusão e à humanização do atendimento pré-hospitalar a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em situações de emergência.

A ação foi desenvolvida para preparar as equipes de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) para acolher pessoas autistas, considerando características que podem tornar momentos de emergência ainda mais desafiadores, como sensibilidade a estímulos sonoros e visuais, dificuldades de comunicação, mudanças na rotina e desconforto diante de ambientes desconhecidos.

O kit reúne recursos destinados a facilitar a abordagem, a comunicação e a regulação sensorial dos pacientes. Entre os itens estão materiais de comunicação alternativa, guias orientativos, abafadores acústicos, óculos para redução de estímulos luminosos, recursos táteis e materiais de aproximação.

Além dos equipamentos, o protocolo estabelece orientações para os profissionais, priorizando ações previsíveis, redução de estímulos, comunicação clara e participação de familiares ou cuidadores sempre que possível. As equipes também passaram por capacitações específicas para ampliar a preparação diante de diferentes necessidades de comunicação e interação.

As viaturas de APH receberam identificação visual com o símbolo do autismo no para-brisa. O sinal indica que os veículos contam com profissionais capacitados e recursos específicos para esse tipo de atendimento.

Segundo o médico do APH da RioSP, Ademir Aparecido de Campos Junior, a iniciativa busca ampliar a preparação da sociedade e dos serviços para atender pessoas autistas de maneira adequada.

- O olhar para o autismo ficou mais apurado nos últimos anos, mas, apesar de falarmos cada vez mais sobre o tema, a sociedade ainda está pouco preparada para compreender e atender adequadamente as pessoas autistas - afirmou.

O médico também relatou que sua trajetória pessoal contribuiu para uma maior aproximação com o tema. Após o nascimento da filha e o diagnóstico de autismo, ele passou a estudar sobre o transtorno e, posteriormente, também recebeu diagnóstico dentro do espectro.

Para a concessionária, o kit TEA representa mais do que a disponibilização de equipamentos. A proposta é garantir um atendimento individualizado, que respeite as características, necessidades e formas de comunicação de cada pessoa.

A iniciativa reforça as ações de acessibilidade e inclusão da RioSP e destaca que, em situações de emergência, segurança também envolve compreender, acolher e respeitar as diferenças.