Kit TEA na rodoviaDivulgação/CCRRIoSP
Segundo o médico do APH da RioSP, Ademir Aparecido de Campos Junior, a iniciativa busca ampliar a preparação da sociedade e dos serviços para atender pessoas autistas de maneira adequada.
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