Cais dos Pescadores - Divulgação/Reprodução Rede Social

Cais dos PescadoresDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 05/08/2026 15:46

Costa Verde - Depois de Paraty, a cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde, recebe mutirão para regularização de embarcações de pesca dos pescadores agendados no Programa Nacional de Regularização de Embarcação de Pesca (Propesc).

O atendimento será entre os dias 12 e 14 de agosto, no Cais dos Pescadores, no Centro. A ação contará com o apoio da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca. Durante o mutirão, a equipe do Propesc fará a vistoria das embarcações e dos equipamentos de pesca, além de orientar os pescadores sobre normas de ordenamento, registro, monitoramento e controle da atividade pesqueira, critérios higiênico-sanitários e atualização das informações no Sistema Informatizado do Registro Geral da Atividade Pesqueira (SisRGP).

O atendimento será realizado exclusivamente para pescadores previamente agendados. Antes da vistoria, os profissionais devem comparecer à Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca, localizada na Rua Arcebispo Santos, nº 182, no Centro, para confirmar a data e o horário do atendimento.

Como preparação para a ação em Angra, servidores da Secretaria acompanharam, na terça-feira (4), as vistorias realizadas em Paraty. A visita técnica permitiu que a equipe conhecesse todas as etapas do processo e se capacitasse para oferecer suporte aos pescadores durante os atendimentos no município. A regularização das embarcações é essencial para garantir que os pescadores continuem exercendo suas atividades de forma segura e tenham acesso às políticas públicas voltadas ao setor.