Cais dos PescadoresDivulgação/Reprodução Rede Social
Costa Verde recebe mutirão para regularização de embarcações de pesca
Atendimento do Propesc acontece entre 12 e 14 de agosto, no Cais dos Pescadores, para pescadores com agendamento prévio
Angra define licitação do saneamento na Ilha Grande em 15 de setembro
Prefeitura e Estado definiram prazo da licitação do saneamento e trataram licenças para obras contra alagamentos e melhorias na Ilha Grande
Mulher é presa por extorsão e polícia revela histórico de ameaças às vítimas
Suspeita alegou que dinheiro era ajuda voluntária, mas polícia apontou ameaças contra ex-companheiros; denúncia segue sob sigilo
Justiça Eleitoral cassa mandatos de prefeito e vice de Angra dos Reis
Sentença aponta abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024. Prefeito Ferreti se manifesta e afirma está tranquilo e vai recorrer da decisão
Dois homens são presos pela PM no Morro da Fortaleza
Suspeitos, de 18 e 45 anos, foram detidos após denúncias de tráfico; terceiro homem foi ouvido e liberado. Polícia apreendeu maconha, cocaína, ecstasy, loló e dinheiro
Caminhão cai em ribanceira na Rio-Santos e deixa seis feridos em Angra dos Reis
Acidente aconteceu na tarde deste domingo (2), no bairro Itanema; entre as vítimas estão três crianças. Outro acidente envolvendo carro e moto foi registrado no Bracuí
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