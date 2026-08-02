Banda nordestina sobe ao palco do Arraiá da Cidade e atrai milhares de adeptos do forró - Divulgação/PMAR

Banda nordestina sobe ao palco do Arraiá da Cidade e atrai milhares de adeptos do forróDivulgação/PMAR

Publicado 02/08/2026 12:56

Angra dos Reis - A segunda noite do Arraiá da Cidade 2026, realizada neste sábado (1º), confirmou Angra dos Reis como um dos principais palcos da cultura junina no interior do estado do Rio de Janeiro. Com a arena lotada, os conjuntos juninos deram um verdadeiro espetáculo de cores, coreografias, criatividade e emoção, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações.

Muito além da competição, as apresentações das quadrilhas foram o grande destaque da noite. Com figurinos elaborados, enredos envolventes, sincronia e dedicação, os grupos Cumpadre Nequinho, Zé Buscapé, Aconchego da Ciça, Dito Peres, Dona Junina e Arrastapé encantaram o público e transformaram a arena em um grande palco da cultura popular brasileira.

Encerrando a programação de sábado, a banda Mastruz com Leite, considerada uma das referências do forró brasileiro, levantou o público no Cais Santa Luzia. A apresentação reuniu milhares de pessoas, especialmente integrantes da comunidade nordestina que vivem em Angra dos Reis.

Em um show marcado por sucessos que atravessaram gerações, o público cantou e dançou do início ao fim. Um dos momentos de maior emoção ocorreu durante a execução de “A Saga de um Vaqueiro”, quando a multidão acompanhou a música em coro, celebrando a memória e as raízes nordestinas presentes na formação cultural da cidade.

A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, destacou a importância das quadrilhas para a festa e ressaltou o compromisso do município com a valorização da cultura popular.

- As quadrilhas juninas são a alma do nosso Arraiá e fazem desta festa um patrimônio cultural de Angra. Cada apresentação é resultado de meses de dedicação, pesquisa, criatividade e muito amor pela cultura popular. Ao mesmo tempo, receber uma banda como o Mastruz com Leite, que faz parte da história do forró brasileiro e emocionou especialmente a nossa grande comunidade nordestina, mostra que conseguimos unir a valorização das nossas tradições com grandes atrações nacionais - afirmou.

Segundo Marlene, a presença do público reforça a dimensão do evento. “Ver a arena lotada, o público prestigiando nossos grupos e celebrando essa diversidade cultural reforça que Angra realiza o maior São João do interior do estado”, completou.

Grande final acontece neste domingo



O Arraiá da Cidade 2026 chega ao fim neste domingo (2), com mais uma noite de apresentações dos conjuntos juninos. Sobem ao palco Escorrega Show, Zé Piri, Zé do Brejo, Renascer, Espigão Show e Juniarte.

Após as apresentações e o show do Trio Forrozão, será anunciada a grande campeã do concurso de quadrilhas juninas do Arraiá da Cidade 2026.

Programação de domingo

10h – Forró Aberto

14h – Trio Cariri

Apresentações dos grupos juninos:

19h – Escorrega Show

19h50 – Zé Piri

20h40 – Zé do Brejo

21h30 – Renascer

22h20 – Espigão Show

23h10 – Juniarte

0h – Trio Forrozão.