Banda nordestina sobe ao palco do Arraiá da Cidade e atrai milhares de adeptos do forróDivulgação/PMAR
O Arraiá da Cidade 2026 chega ao fim neste domingo (2), com mais uma noite de apresentações dos conjuntos juninos. Sobem ao palco Escorrega Show, Zé Piri, Zé do Brejo, Renascer, Espigão Show e Juniarte.
Após as apresentações e o show do Trio Forrozão, será anunciada a grande campeã do concurso de quadrilhas juninas do Arraiá da Cidade 2026.
14h – Trio Cariri
Apresentações dos grupos juninos:
19h – Escorrega Show
19h50 – Zé Piri
20h40 – Zé do Brejo
21h30 – Renascer
22h20 – Espigão Show
23h10 – Juniarte
0h – Trio Forrozão.
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