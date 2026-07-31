Paradeiro da mulher foi denunciado ao 0300 253 1177Divulgação/Disque Denúncia
Mulher foragida por suspeita de perseguição é presa em Angra
Suspeita de 46 anos foi localizada no bairro Frade após denúncia ao Disque Denúncia; mandado havia sido expedido pela Justiça de São Paulo
Angra participa de simpósio sobre emergência e segurança nuclear
Evento reuniu especialistas e instituições para discutir prevenção, preparação e procedimentos do Plano de Emergência Externo da Central Nuclear
Corpo de pescador é encontrado após vendaval na Costa Verde
Bombeiros localizaram a vítima em Tarituba. Na Ilha Grande um mergulhador foi resgatado hoje com vida por populares
Ventania causa desaparecimentos e destruição em Angra e Paraty
Rajadas de até 104 km/h provocaram acidentes no mar, deixaram trabalhador preso em estrutura da Brasfels e causaram queda de árvores, telhados e pontos de ônibus
Ventania mobiliza Defesas Civis e causa transtornos na Costa Verde
Alerta para ventos fortes coloca Angra, Paraty e Mangaratiba em atenção; queda de árvore deixa motorista ferido na Rio-Santos e autoridades orientam evitar navegação e deslocamentos
Trabalhadores do turismo protestam contra taxa cobrada em Angra e Ilha Grande
Manifestantes percorreram ruas do Centro e encerraram ato em frente à Prefeitura; cobrança de R$ 50 começou em junho e é defendida pelo município como medida de ordenamento turístico
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