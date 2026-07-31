Paradeiro da mulher foi denunciado ao 0300 253 1177 - Divulgação/Disque Denúncia

Paradeiro da mulher foi denunciado ao 0300 253 1177Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 31/07/2026 10:01 | Atualizado 31/07/2026 10:01

Angra dos Reis - Uma mulher de 46 anos, que estava foragida da Justiça por suspeita de perseguição, foi presa nessa quinta-feira (30), no bairro Frade, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam informações sobre a localização da suspeita por meio de uma denúncia encaminhada pelo Disque Denúncia . Os policiais foram até o local indicado e conseguiram identificar a mulher na área conhecida como “Rua da Praia”. A identidade da mulher não foi divulgada.

Durante a abordagem, os agentes realizaram uma consulta aos dados da suspeita e constataram a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de perseguição. A ordem judicial havia sido expedida pela Justiça de São Paulo.

Na abordagem, a mulher não resistiu a voz de prisão e foi encaminhada para a delegacia de Angra dos Reis, onde o mandado foi cumprido. Ela permanece presa à disposição da Justiça e aguarda transferência para o sistema prisional.