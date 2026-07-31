Defesa Civil Municipal aborda atendimento e poio à população em caso de uma emergência nuclear - Divulgação/PMAR

Defesa Civil Municipal aborda atendimento e poio à população em caso de uma emergência nuclearDivulgação/PMAR

Publicado 31/07/2026 09:00 | Atualizado 31/07/2026 09:36

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil , participou nessa quinta-feira (30) do 5º Simpósio de Emergência Nuclear, realizado no Hotel Fasano, no Frade. O evento foi promovido pela Defesa Civil Estadual e reuniu representantes de instituições envolvidas na gestão de riscos e emergências.

Durante o encontro, foram discutidas estratégias de segurança, preparação e os procedimentos previstos no Plano de Emergência Externa (PEE) da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, com foco na integração entre os órgãos responsáveis pela resposta a situações de emergência.

Para o secretário de Proteção e Defesa Civil de Angra dos Reis, Fábio Jr., "a participação do município no simpósio reforça o compromisso com a prevenção e com o aprimoramento das ações destinadas à proteção da população".

Segundo o secretário, manter as equipes atualizadas e integradas aos demais órgãos que fazem parte do Plano de Emergência Externa é fundamental para garantir uma atuação eficiente e coordenada.

Fábio destacou ainda que "a troca de conhecimentos e o alinhamento dos protocolos contribuem para fortalecer a capacidade de resposta do município e ampliar a cultura de prevenção e segurança em Angra dos Reis".